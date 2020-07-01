Deniz Alayat
Deniz Alayat
01 Temmuz 2020 Çarşamba

Zoom’un yüz yüze iletişimden farkı nedir?

Bu aralar Zoom üzerinden pek çok eğitime giriyorum. Gün içerisinde danışmanlıklarımı ve aölyelerimi zoom üzerinden veriyorum. Akşama doğru normalde olduğundan çok daha fazla yorulduğumu fark ediyorum. Özellikle de videoyu kapattıktan sonra olağandan daha yorgun olabiliyorum. Ben de bunun nedenini araştırmaya başladım.


Daha fazla odaklanma gerekiyor

Aslında, video konferans, yüz yüze görüşmeden daha fazla odaklanma gerektirir. Kameradayken, bir taraftan izleniyor ve performans gösteriyorsunuz, bu da büyük bir stres faktörü olarak kabul ediliyor ve bazılarımızda kortizolü yükseltiyor.


Sözsüz ipuçları bizi yoruyor

Yan yana olmadığımız için beden dilini çözebilmemiz daha zor oluyor. Araya video girdiğinde, sessizlik, yüz ifadeleri, gecikmeler, ses perdesi ve ses tonu gibi pek çok ipucu da işin içine giriyor. Sözsüz tüm ipuçlarına ve söylenenlere dikkat etmek çok fazla enerji gerektiriyor. Bu arada insanın aklına pek çok soru geliyor:


  • Neden konuşmayı bıraktı?
  • Söylediğim kötü bir şey miydi?
  • Ekranım donmuş mu?
  • Yoksa onun mu ekranı dondu?

Teknoloji konusunda olduça endişeliyiz. Sessizlik yüz yüzeyken daha kolay tolere edebiliyor. Araştırmalar, 1,2 saniyeye varan kısa gecikmelerin insanları karşısındaki kişiyi daha az arkadaşça veya daha az odaklanmış olarak algıladığını gösteriyor.


BBC'nin yakın tarihli bir makalesinde, işyerinde sürdürülebilir öğrenme ve gelişim doçenti olan Gianpiero Petriglieri şunları söyledi: “Bedenlerimiz bir arada olmadığını hissetmesine rağmen zihinlerimiz bir arada. Bu çelişkili duygulara sahip olmak, çok yorucu.” Yani kendini zoom yorgunu hissediyorsan, yalnız değilsin. Video konferansın ekstra stres faktörlerinin yanı sıra, karantina,hastalık, evden çalışma, yeni normal - hepsi de daha fazla kortizole beslenir.


Ne yapabilirsin?

Görsel performanstan kurtulmak için görüntüsüz daha fazla çağrı yap.

Duraklamalar veya sessizlik olduğunda rahatsız olup olmadığına dikkat et.

Diğerleri konuşurken ve konuşmadan önce derin karın nefeslerini al.

Zoom aramasının gerekli olup olmadığını kendine sor.

Çağrılar arasında sık sık ara ver.


Sevgilerimle


Referans: International Journal of Human-Computer Studies, Volume 72, Issue 5, May 2014, Pages 477-487, Why are you so slow? – Misattribution of transmission delay to attributes of the conversation partner at the far-end

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

Diğer Yazarların Yazıları

Zoom’un yüz yüze iletişimden farkı nedir? Deniz Alayat
Bırakma Duası Damla Çeliktaban
5 Kadim Ruh – Bölüm 3: Su Özlem Özülker
Bizim büyük çaresizliğimiz Sema Demirkan
Gelinlik giymeye layık değilim Yeşim Tijen
Otoimmün hastalıklar ve süt ürünleri Esra Sert
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.