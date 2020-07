Zoom’un yüz yüze iletişimden farkı nedir?

Bu aralar Zoom üzerinden pek çok eğitime giriyorum. Gün içerisinde danışmanlıklarımı ve aölyelerimi zoom üzerinden veriyorum. Akşama doğru normalde olduğundan çok daha fazla yorulduğumu fark ediyorum. Özellikle de videoyu kapattıktan sonra olağandan daha yorgun olabiliyorum. Ben de bunun nedenini araştırmaya başladım.

Daha fazla odaklanma gerekiyor

Aslında, video konferans, yüz yüze görüşmeden daha fazla odaklanma gerektirir. Kameradayken, bir taraftan izleniyor ve performans gösteriyorsunuz, bu da büyük bir stres faktörü olarak kabul ediliyor ve bazılarımızda kortizolü yükseltiyor.

Sözsüz ipuçları bizi yoruyor

Yan yana olmadığımız için beden dilini çözebilmemiz daha zor oluyor. Araya video girdiğinde, sessizlik, yüz ifadeleri, gecikmeler, ses perdesi ve ses tonu gibi pek çok ipucu da işin içine giriyor. Sözsüz tüm ipuçlarına ve söylenenlere dikkat etmek çok fazla enerji gerektiriyor. Bu arada insanın aklına pek çok soru geliyor:

Neden konuşmayı bıraktı?

Söyledi ğim kötü bir şey miydi?

Ekran ım donmuş mu?

Yoksa onun mu ekran ı dondu?

Teknoloji konusunda olduça endişeliyiz. Sessizlik yüz yüzeyken daha kolay tolere edebiliyor. Araştırmalar, 1,2 saniyeye varan kısa gecikmelerin insanları karşısındaki kişiyi daha az arkadaşça veya daha az odaklanmış olarak algıladığını gösteriyor.

BBC'nin yakın tarihli bir makalesinde, işyerinde sürdürülebilir öğrenme ve gelişim doçenti olan Gianpiero Petriglieri şunları söyledi: “Bedenlerimiz bir arada olmadığını hissetmesine rağmen zihinlerimiz bir arada. Bu çelişkili duygulara sahip olmak, çok yorucu.” Yani kendini zoom yorgunu hissediyorsan, yalnız değilsin. Video konferansın ekstra stres faktörlerinin yanı sıra, karantina,hastalık, evden çalışma, yeni normal - hepsi de daha fazla kortizole beslenir.

Ne yapabilirsin?

Görsel performanstan kurtulmak için görüntüsüz daha fazla çağrı yap.

Duraklamalar veya sessizlik olduğunda rahatsız olup olmadığına dikkat et.

Diğerleri konuşurken ve konuşmadan önce derin karın nefeslerini al.

Zoom aramasının gerekli olup olmadığını kendine sor.

Çağrılar arasında sık sık ara ver.

Sevgilerimle

Referans: International Journal of Human-Computer Studies, Volume 72, Issue 5, May 2014, Pages 477-487, Why are you so slow? – Misattribution of transmission delay to attributes of the conversation partner at the far-end