Günlük burç yorumları: 18 Eylül 2025 Perşembe

18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak, bugünkü Merkür-Satürn karşıtlığıyla birlikte, hem başkalarında hem de kendinde hassasiyetler yaşanabilir. Sorumluluklar üzerinizde daha ağır hissedilebilir veya hoşnutsuzlukla karşılaşabilirsiniz, bu da sinir bozucu olabilir. Korkular ve güvensizlikler, konuşmalara gölge düşürebilir. Yakın biriyle zihinsel bir kopukluk yaşayabilirsiniz. Önemli fikirleri veya konuları paylaşmayı daha uygun bir zamana bırakmak muhtemelen akıllıca olur. Ya da, kelimelerini daha dikkatli seçerek ama memnuniyetsizliğini yine de ifade ederek bir uzlaşmaya varmayı deneyebilirsin. Bu geçiş, dikkatinizi bir gecikme, hayal kırıklığı veya eleştiriye çekebilir. Bu durum işleri biraz gölgeleyebilir, fakat bir görevi ne kadar çabuk halledersen, sevdiğin insanlarla ve projelerle bağlantı kurmak için yanındaki olumlu enerjiden o kadar çabuk faydalanabilirsin.
