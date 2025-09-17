Günlük burç yorumları: 18 Eylül 2025 Perşembe

18 Eylül 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 17 Eylül 2025 09:01
  • Bugün Merkür Satürn'e karşıt açı yapıyor ve fikirlerimizi hayata geçirme isteğimiz güçlü, ancak engellerle karşılaşabiliriz. Fikirlerimizle veya zekâmızla daha fazla gurur duyuyoruz, fakat şu anda muhtemel olduğu gibi eleştiri ya da algılanan eleştiriyle karşılaşırsak bu geri tepebilir. Doğru ve kapsamlı olmak istiyoruz ve planlar bozulduğunda hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Yanlış bir şey söyleme veya hatalı olma korkusuyla karşılaşabiliriz, bu da can sıkıcı tartışmalara yol açabilir. Bu ağır etkinin altında, iletişimimiz sert, ölçülü ya da isteksiz olabilir. Şüpheler kararlarımızı yavaşlatabilir, ancak bu ileriyi zorlamaktan uzaklaşıp biraz ara verdiğimiz için faydalı bir süreç olabilir. Zihinsel, ulaşım veya iletişimle ilgili engeller olabilir. Eleştiri, gecikme veya fikirlerimize, düşüncelerimize ya da zekâmıza meydan okuma ile karşılaşabiliriz. Eğer planlarımız eksikse, şartlar bizi coşkumuzu biraz kısmaya ve bunun yerine daha pratik ve gerçekçi düşünmeye zorlayabilir. Ay, bugün sabah Aslan burcuna girene kadar boşlukta ilerlemeye devam edecek.

  • 18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, güne geri bildirim veya etkileşim isteğiyle başlayabilirsin. Ancak, Merkür-Satürn geçişi bir engel ya da zorlukla baş etmeye işaret edebilir. Bugün yaşanabilecek gecikmelere karşı alternatif çözümler, işleri yapmanın ve başkalarıyla ilişki kurmanın yeni yollarını görmene yardımcı olabilir. Yine de, insanlara kendi istekleri dışında tavsiye vermekten kaçınmak en iyisi olur çünkü herkes normalden daha hassas olabilir. Son zamanlardaki planlarda daha fazla kusur fark edebilirsin ve başkaları sana göre gereksiz veya gerçek dışı davranabilir ya da seni istediğin kadar ciddiye almayabilir. Şimdilik geçici bir hayal kırıklığı veya cesaret kaybı yaşaman mümkün.

  • 18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bir konuda daha derin duygularını keşfetmek için güzel fırsatlar var, ancak bugün Merkür-Satürn karşıtlığı nedeniyle bazı engeller de söz konusu olabilir. Hayatının bazı alanları akış ve rahatlama sağlarken, engeller veya gecikmeler de gündeme gelebilir. Satürn'ün senin güneş haritandaki on ikinci evinde olması, verimliliğin ya da performansınla ilgili kaygılarla uğraştığını gösterebilir. Kendini bunalmış hissediyorsan, tempoyu yavaşlatmaya çalış ve yardım istemekten çekinme. Ayrıntılarla uğraşmak can sıkıcı olabilir, fakat geliştireceğin alternatif çözümler yeni ve daha verimli yöntemlere yol açabilir. Ayrıca başkalarına yardım etmen gerekebilir, bu da kendi işlerini halletme isteğinle çelişebilir. Bunaldığında, kısa bir mola vermek yeni bir bakış açısı kazanmana ve baskıyı azaltmana yardımcı olabilir. İdeal olarak, düzen kurma misyonuna odaklanabilir ve bu süreci oldukça verimli hale getirebilirsin.

  • 18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün Merkür ve Satürn zorlu bir açı yapıyor ve başkalarına olan sorumluluklarının en sevdiğin aktivitelerinin önüne geçtiğini hissedebilirsin. Birisi mesafeli ya da eleştirel davranıyorsa, mümkünse uzlaşarak veya görev ile keyif arasında doğru dengeyi bularak durumu aşmaya çalış. Satürn senin güneş haritandaki on birinci evdeyken, anlamlı dostluklar ve başkalarıyla bağlar kurma ihtiyacın daha güçlü olur. En çok tatmine, yardımına ihtiyaç duyan insanlara kişisel sorumluluk alarak ulaşabilirsin. Kalıcı ve saygıya dayalı dostluklar kurmak için çalışıyorsun ve bu süreçte artık sana hizmet etmeyen bazı bağları geride bırakabilirsin. Bugün, dar bir bakış açısıyla yaklaştığında bu alanlar sinir bozucu olabilir. Kendinin fazla farkında olman günün genel mutluluğuna biraz gölge düşürebilir. Sorunlara somut bir çözüm bulmayı beklemeden sadece dinleyici olmak bugün senin için en iyi yol olabilir. Küçük şeylerin keyfini kaçırmasına izin vermemek için esnek ve neşeli kalmaya çalış.

  • 18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün Merkür Satürn'e karşıt açı yapıyor ve işinin ya da sorumluluklarının daha az hoş yanlarıyla uğraşabilirsin. Güne düzen ve alışılmış şeyler isteyerek başlasan da zihinsel bir zorlanma yaşanabilir. Görevlerinin ağırlığını hissetmek, rahatlamayı zorlaştırabilir. Satürn'ün kariyer hedeflerini, sorumluluklarını ve statünü yöneten alanından geçişi, bu yaşam alanlarını sağlamlaştırma şansı sunuyor. Ancak bu süreç bazen seni zorlayabilir ve bu durum bugün özellikle belirginleşebilir. Başkalarının geri bildirimleri söz konusu olduğunda, varsa aşırı olumsuz yanları görmezden gelmeye ve yapıcı olanlara odaklanmaya çalış. Engeller olası, fakat onları aşmanın yolları ilginç alternatifler sunabilir.

  • 18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, güne biraz hafiflik arayışıyla başlayabilirsin, ancak Merkür-Satürn karşıtlığı özellikle iletişim, ulaşım ve ekipmanla ilgili kusurları veya engelleri ortaya çıkarabilir. Bu geçişle birlikte, olumsuzlar geçici olarak olumlulardan daha belirgin olabilir! İnsanlar isteklerini reddedebilir, argümanını veya bakış açını geçersiz kılabilir, fikirlerini sorgulayabilir ya da seni dışlanmış ve entelektüel olarak yeterince saygı görmüyormuş gibi hissettirebilir. Bu durumların bir sonraki adımını belirlemesine izin verme; aksi halde kendi inançlarından kopmuş olursun. Eleştiri ya da dirençten çıkarılacak derslere odaklanmaya çalış ve en iyi sonuçlar için gecikmeleri kişisel algılamamaya gayret et.

  • 18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Ay'ın güneş haritandaki on ikinci eve geçişiyle birlikte, önümüzdeki iki gün boyunca daha fazla dinlenme isteği duyabilirsin. Yine de, bugünkü Merkür-Satürn karşıtlığı seni geçici olarak bağlı ya da kısıtlanmış hissettirebilir. Finansal ya da duygusal engeller veya zorluklar, kendinle ve ilişkilerinle ilgili ihtiyaçlarını ya da yeni bilgileri keşfetmene yardımcı olabilir. Bir hayali gerçekleştirme yolunda küçük adımlar atmak, ilerlemeden önce bir engeli aşman gerekse bile şu anda sana tatmin verebilir. Şimdilik, rahat bir diyalog ya da daha derin bir bağ kurmak zor görünebilir. Geçici bir kapalılık ya da korku, yakınındaki insanlarda savunmacı bir tutuma yol açabilir ve bu da sağlıklı veya gerçekten verimli konuşmalara uygun bir ortam yaratmaz. Çözülmesi gereken bir sorun ortaya çıkabilir, ancak sabırlı olmaya çalış; zihin özgürlüğün için sorunlu alanlarla ilgilen.

  • 18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugünkü Merkür-Satürn karşıtlığı zihinsel gerginliklere ya da engellere işaret edebilir. Başkaları seni engelleyebilir ya da eleştirebilir, ya da gecikmeler işini yavaşlatabilir. Biraz rahatsız edici bir gerçek ortaya çıkabilir, fakat uzun vadeyi düşündüğünde bilmenin iyi bir şey olduğunu görebilirsin. Bu geçiş sırasında biri gereksiz yere eleştirel olabilir ya da can sıkıcı şekilde tepkisiz kalabilir, fakat meseleleri aşmak seni daha fazla öz güvene ve kendi kendine yetmeye götürebilir. Kontrol edebileceğin şeylere odaklan ve kontrolünün dışında olanlar için fazla kaygılanmamaya çalış. Bugün ölçülülük ya da pratiklikle ilgili öğrenilecek bir şey olabileceği ihtimaline karşı zihnini açık tut.

  • 18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugünkü Merkür-Satürn geçişiyle birlikte, zihninde fazlaca yer kaplayan son sorunlar yüzünden biraz yorgun ya da yük altında hissedebilirsin. Ev işleri ya da iş hayatında daha ağır talepler, ayrıca başkalarıyla uğraştırıcı ilişkiler söz konusu olabilir. Birinin seni uzaklaştırmaya çalıştığını hissedebilir ya da yeterince takdir edilmediğini düşünebilirsin. Hem başkalarına hem de kendine biraz nefes alma alanı tanı, ancak işler gerçekten adaletsizleşirse ve sen fazlasıyla verip karşılığında çok az şey alıyorsan sınırlarını çiz. Genellikle, bir Satürn açısını en iyi yönetme yolu kendine karşı nazik, başkalarına karşı ise alçakgönüllü olmaktır. Bazı engeller veya gecikmeler olsa bile, şu anda yaptığın işe bağlılığını sürdüreceksin.

  • 18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugünkü Merkür-Satürn karşıtlığıyla birlikte, yönetmen gereken bazı endişeler ya da hayal kırıklıkları olabilir. Bu, kısıtlama yapma veya sınırlarını hatırlama zamanı, ancak bunu yaparken yaratıcılığını bastırmamaya dikkat etmelisin. Bugün yaptığın şeyi bırakıp bir engelle yüzleşmeni gerektiren bir durum olabilir, fakat bu geçicidir. Gecikmeler ya da eleştiriler can sıkıcı olsa da, işini veya fikirlerini sağlamlaştırman için motive edebilir. Deneyimden iyi olanı alıp gerisini geride bırakmaya çalış! Eğer yaratıcı bir proje ya da ilişkiyle ilgili bir hayal kırıklığı yaşıyorsan ya da bazı şeyler biraz fazla ciddi geliyorsa, seni heyecanlandıran şeye odaklan ve fazladan enerjini ona yönelt. En iyi sonuçlar için çözümler üzerinde sessizce çalış; düşündüğün kadar ulaşılmaz olmadıklarını göreceksin.

  • 18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugünkü Merkür-Satürn karşıtlığıyla birlikte, hem başkalarında hem de kendinde hassasiyetler yaşanabilir. Sorumluluklar üzerinizde daha ağır hissedilebilir veya hoşnutsuzlukla karşılaşabilirsiniz, bu da sinir bozucu olabilir. Korkular ve güvensizlikler, konuşmalara gölge düşürebilir. Yakın biriyle zihinsel bir kopukluk yaşayabilirsiniz. Önemli fikirleri veya konuları paylaşmayı daha uygun bir zamana bırakmak muhtemelen akıllıca olur. Ya da, kelimelerini daha dikkatli seçerek ama memnuniyetsizliğini yine de ifade ederek bir uzlaşmaya varmayı deneyebilirsin. Bu geçiş, dikkatinizi bir gecikme, hayal kırıklığı veya eleştiriye çekebilir. Bu durum işleri biraz gölgeleyebilir, fakat bir görevi ne kadar çabuk halledersen, sevdiğin insanlarla ve projelerle bağlantı kurmak için yanındaki olumlu enerjiden o kadar çabuk faydalanabilirsin.

  • 18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün günün ilk saatlerinde enerji akışı genellikle sorunsuz olsa da, iletişim alanındaki Merkür-Satürn karşıtlığı bazı sorunları gündeme getirebilir ve zamanlamayı biraz aksatabilir. Ne söylediğine ve nasıl söylediğine dikkat etmeye karar verebilirsin. Bu geçiş sırasında, küçük bir görüş farkı daha büyük bir mesele haline gelebilir. Karar vermek zorlaşabilir ve şimdilik fikirlerine herkes katılmayabilir. Bu enerjiyi yönetmenin en iyi yolu, alçakgönüllü olmaya çalışmak ve yavaşlamalardan, engellerden ve hatta eleştirilerden ders çıkarmaktır.

  • 18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Ay'ın bugün senin iş ve sağlık alanına geçişiyle birlikte, dikkatin gereken işlere yöneliyor. Bu üretken olabilir, ancak bugünkü Merkür-Satürn geçişi, seni biraz moral bozmuş hissettirecek bir yanlış anlama veya engel yaratabilir. Örneğin, korkularını veya endişelerini hafife alan insanlara karşı hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Finansal kararlar şu anda kolay olmayabilir ve insanlar geçici olarak açık görünmediğinden, bir noktayı tartışmak veya bir meseleyi zorlamak yerine enerjini korumanın daha iyi olacağına karar verebilirsin. En iyi sonuçlar için pozisyonunu güçlendirmeye çalış. Para, mülkiyet veya sınırlarla ilgili endişeler veya gerilimler ortaya çıkabilir, fakat bunlar aynı zamanda hayatını yönetmenin yeni ve geliştirilmiş yollarını keşfetmene de yol açabilir.

