Günlük burç yorumları: 18 Eylül 2025 Perşembe

Bugün Merkür Satürn'e karşıt açı yapıyor ve fikirlerimizi hayata geçirme isteğimiz güçlü, ancak engellerle karşılaşabiliriz. Fikirlerimizle veya zekâmızla daha fazla gurur duyuyoruz, fakat şu anda muhtemel olduğu gibi eleştiri ya da algılanan eleştiriyle karşılaşırsak bu geri tepebilir. Doğru ve kapsamlı olmak istiyoruz ve planlar bozulduğunda hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Yanlış bir şey söyleme veya hatalı olma korkusuyla karşılaşabiliriz, bu da can sıkıcı tartışmalara yol açabilir. Bu ağır etkinin altında, iletişimimiz sert, ölçülü ya da isteksiz olabilir. Şüpheler kararlarımızı yavaşlatabilir, ancak bu ileriyi zorlamaktan uzaklaşıp biraz ara verdiğimiz için faydalı bir süreç olabilir. Zihinsel, ulaşım veya iletişimle ilgili engeller olabilir. Eleştiri, gecikme veya fikirlerimize, düşüncelerimize ya da zekâmıza meydan okuma ile karşılaşabiliriz. Eğer planlarımız eksikse, şartlar bizi coşkumuzu biraz kısmaya ve bunun yerine daha pratik ve gerçekçi düşünmeye zorlayabilir. Ay, bugün sabah Aslan burcuna girene kadar boşlukta ilerlemeye devam edecek.