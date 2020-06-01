Deniz Alayat
Deniz Alayat
01 Haziran 2020 Pazartesi

İlişkilerin iyileştirici gücü – Bölüm 1

İlişkilerin iyileştirici gücü var. Sadece psikolojik değil fiziksel olarak da insanı iyileştiriyor. Bağışıklık sistemimiz güçleniyor. O yüzden de eğitimlerimde ilişki alanına da yönelip burayı da mercek altına alıyorum. Peki biz ilişkimizin güçlenmesi ve daha mutlu bir çift olabilmek için beraber neler yapabiliriz? Gottman terapistleri sevgili Filiz Kaya Ataklı ve Özge Altan Aytun’un verdiği Psikoloji İstanbul Salgın Günlerinde İlişkiler Webinar'ından notlarımdan devam…

Her ilişkide sorun yaşanabilir

Öncelikle, sorun her ilişkide yaşanıyor. Bunu duymak, sizi rahatlattı mı bilmem ama beni çok rahatlattı. Sorunlarla ilgili yapılabilecek en önemli şey, aranızdaki güvenlik hissini arttırmak çünkü yaşanan tüm duyguların panzehiri bu. Salgın döneminde, bu kadar uzun süre evde birlikte olmak ve evde birlikte değilsek bile normale oranla daha fazla kaygı yaşamamız başka şeyleri de tetikliyor. Bir anda eski defterler açılabiliyor. Peki, bu süreçte tartışırken hangi hatalara düşebiliyoruz, bunların yerine neler yaparak ilişkimizi güçlendirebiliriz?

Bunlara dikkat!

İlişki gurusu John Gottman 40 yılı aşkın yaptığı araştırmalarda, ilişkileri ayrılığa, boşanmaya götüren dört davranış kalıbı ortaya çıkardı: Mahşerin 4 Atlısı.

  • Eleştiri
  • Savunma
  • Aşağılama
  • Duvar örme

Bunlar ilişkide sürekli varsa boşanma olasılığı yüksek. İlkiyle anlatmaya başlayayım.


Eleştiri

Bir problemi şikayeti partnerin kusuru olarak tanımlamak. “Sen çok tembelsin” “Bencilsin” “Sen hep böylesin” gibi. Yakın ilişkide eleştiri yıpratıyor. Soruna odaklanılmıyor, saldırıya geçiliyor. Genellemelerle yapılabiliyor. Tartışmanın tansiyonunu yükseltir.


Panzehı̇ri nedir ve ne yapılabı̇lir?

Bu bir şey söylemeyeceksiniz anlamına gelmiyor; kibarca genelleme yapmadan şikayetinizi dile getirin: “Çöpü atmamışsın lütfen biraz dikkat eder misin? Geriliyorum” denebilir. Sakince durumu anlatıp şikayetinizi dile getirmeniz önemli. Bunun da en etkili yolu, yumuşak başlangıç denilen, cümlenize yumuşak bir şekilde başlamak.


Savunma

Karşıdan gelen isteği savuşturma, üstüne almama olarak tanımlayabiliriz. “Ben böyleyim” dediğimiz anlarda aslında savunma yapmış oluyoruz. “Ben masumum” dediğimizde, aslında bir taraftan sorumluluk almadan partnerimizi yalnız bırakıyoruz. Her zaman haklı olma isteği de bir savunmadır.


Panzehı̇ri nedir ve ne yapılabı̇lir?

Savunmaya geçmek yerine alınabilecek en küçük sorumluluk dahi olsa sorumluluk alın. Ardından siz de durumunuzu anlatın.


Karşınızdaki kişiyi savunmaya geçiren ifadeler:

  • Yeterince açık konuşmuyorsun.
  • Beni hiç anlamıyorsun.
  • Doğruyu söylediğine inanmıyorum.
  • Neden beni aramadın?
  • Kırılmaya hiç hakkın yok.

Karşımızdaki kişiyi savunmaya geçirmeden kendimizi ifade edebilmek:

  • Söylemek istediğin şeyi anlayamıyorum.
  • Senin tarafından anlaşılmadığımı hissediyorum.
  • Ben bu şekilde anladım doğru mu?
  • Ne oldu da beni arayamadın? Merak ettim?
  • Senin aslında çok kırıldığını anlıyorum, ancak izin verirsen, ben de sana neden böyle davrandığımı anlatmak istiyorum.

Haftaya sizinle Mahşerin 4 Atlısı’ndan aşağılama, duvar örme ve dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen Türklere özel ilişkide iletişim hatasının ne olduğunu da anlatacağım.


Mutlu ilişkiler dilerim.


Referanslar: Salgın Günlerinde İlişkiler, Psikoloji İstanbul, Filiz Kaya Ataklı ve Özge Altan Aytun


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