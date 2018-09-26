Özge Taşkın

1979 yılında İstanbul'da doğdum, canım anneannem ve dedemin ellerinde biraz şımarık büyüdüm... Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde Klasik müzik okuduktan sonra, Marmara Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulunu bitirdim, ne alaka demeyin işte öyle bir insanım...

Benim zamanımda ortaokul vardı, işte o zamandan beri çalışmaya çok meraklıyım. Mahallenin tuhafiyecisinde kurdele keserek iş hayatına atıldım. Ailem orta direğin üzerinde bir gelir düzeyine sahip olsa da lise boyunca kendi kedime bulduğum aerobik hocalığı, voleybol antrenörlüğü gibi farklı farklı işlerde çalıştım. Son dokuz senedir sadece pilates üzerine uzmanlaştım ve halen kendi stüdyomda ders vermeye devam ediyorum.

Doulalıkla tanışmam hamile annelerle pilates dersi vermeye başladıktan sonra oldu ve içimden gelen çok güçlü bir ses bu yolda ilerlemem gerektiğini söyledi durdu. Şimdi Türkiye'deki ilk İçsel Doğum doulalarından biriyim. Doğumun bir mucize olduğuna ve dünyaya yeni gelen ruhun saygıyla karşılanmasına inanan bir doğal doğum aktivistiyim.

Çok okuyan, çok yazan, vakit buldukça çizen, boyayan, bol bol kendi ruhuyla uğraşan, bazen hayvanları ve doğayı insanlardan daha çok seven, özgürlüğüne düşkün, taşa, toprağa, ağaca sarılan, nefes alıp, nefes veren mutlu bir dünyalıyım...