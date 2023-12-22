Çikolatalı dev kurabiye pasta 

Kurabiyelerin arasındaki bitter çikolatalı ganajıyla çok lezzetli olan dev pastayı yılbaşı akşamı için çocuklarla birlikte eğlenceli aktivite olarak birkaç gün önceden hazırlayabilirsiniz...

Servis: 18 cm lik pasta + 25 adet minik kurabiye

Hazırlama & bekletme süresi: 1 saatten fazla

Pişirme süresi: 12 - 15 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

250 gr tereyağı, oda ısısında yumuşamış

1 bardak pudra şekeri

1 yumurta

4 bardak un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 - 4 yemek kaşığı un, hamurları açarken kullanmak için

Ganaj için;

200 gr bitter çikolata

200 ml krema, % 35 yağlı

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı:

*Tereyağı ve pudra şekerini mikser yardımıyla kremamsı hale gelene kadar çırpıp yumurtayı ekleyin. 2 - 3 dakika daha çırptıktan sonra un, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek tereyağlı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan çırpmaya devam edin, gerekirse 2 yemek kaşığı unu kontrollü olarak ilave edin (hamur yumuşak ve ele yapışmayan kıvamda olmalı!)

*Hamuru 3 eşit parçaya ayırıp disk haline getirerek yassılaştırın ve streç film ile kaplayarak buzdolabında 30 dakika bekletin.

*3 adet fırın tepsisi için tepsi boyutunda pişirme kağıtları kesin. Pişirme kağıdının ilkini tezgaha alın ve üzerini hafifçe unlayın. Hamurun birini kağıdın üzerine alın ve merdane yardımıyla yarım cm kalınlığında olacak gibi açın (merdaneye yapışmaması için hamurun üzerine de az miktarda un serpin).

*18 cm çapındaki bir tabağı açtığınız hamurun üzerine kapatın, kenarlarından pizza kesiciyle kesin ve pişirme kağıdıyla birlikte tepsiye geçirin (kenarlardan kalan hamurları minik kurabiyeleri yapmak için toparlayıp streç filme sarın). Diğer 2 hamura da aynı işlemi yaparak ayrı tepsilere geçirin.

*Kenarlardan kalan hamurları da yarım cm kalınlığında açın, dileğiniz kurabiye kalıplarıyla kesin ve pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayın.

*175 derecede önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında üzerleri pembeleşene kadar 12 - 15 dakika pişirin ve soğuyana kadar tepside bekletin.

Kurabiyeler pişerken bu arada ganajı hazırlayalım;

*Çikolata ve kremayı cam kaba alarak benmari usulü eritin, tereyağını ekleyerek homojen kıvam alana kadar karıştırın, sıkma torbasına geçirip soğuması için buzdolabına kaldırın.

Pastanın birleştirilmesi;

*Büyük kurabiyelerin aralarına çikolatalı ganajı sıkarak üst üste yerleştirin.

Minik kurabiyeleri pastanın üzerine sıralayın. Üzerlerine hindistan cevizi ile kar efekti verin. Tüketene kadar serin yerde saklayın.

Kısa notlar;

*Hamurları düz merdaneyle açtıktan sonra yeni yıl temalı merdaneyi üzerlerinden geçirdim. Fransa'dan getirdiğim yeni yıl temalı merdaneyi de bu vesileyle kullanmış oldum.

*Kurabiyeler ve ganaj bir gün önceden hazırlanabilir, ertesi güne pastayı tamamlamak kalır.

*Fırın ısı ayarları markalara göre farklılık gösterdiğinden fırınınızı kurabiye pişirdiğiniz ısıya ayarlayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...