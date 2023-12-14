Saksı seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Bakmaya doyamadığınız ve adeta çocuk gibi baktığınız bir bitkiye sahipseniz çok şanslısınız. Onu büyütürken seçeceğiniz saksı bildiğinizden daha önemli çünkü bitkinizin ihtiyacına göre seçmeniz gerekiyor. İşte bitkinize göre saksı seçiminin püf nokataları...

Saksı materyali/malzemesi

Saksınızın sahip olduğu materyal suyu tutmaya etkisi bakımından bitkinizle yakından alakalı. Genellikle plastik ve içinden suyun çıkmadığı saksılar fazla suya ihtiyaç duyan bitkiler için daha mantıklı olabilir. Fakat eğer çok suya ihtiyacı olmayan bir bitkiyi ekecekseniz doğala en yakın toprak saksıları tercih etmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede kendisi de başlı başına toprak olduğundan nefes aldırarak hem suyun daha çabuk çekilmesini sağlayacaktır hem de ek olarak suyu süzmeniz için size iş çıkarmayacaktır.

Saksının altındaki drenaj deliği

Bitkinizin yeterli oksijeni alıp fazla suyun köklerinde çürüme yapmaması için saksınızn altının delikli olmasında fayda var. Bunun yanında tek bir bitkide kullanmak istemiyor ve zamanla değişikliğe gidecek de olabilirsiniz. Bunun için eğer özellikle bitki yetiştiriciliğine yeni başladıysanız delikli saksıları tercih etmelisiniz. Fakat bitki bakımında uzmanlaştığınızı düşünüyorsanız beğendiğiniz delikli olmayan dekoratif bir saksıyı alıp altına taşları da doldurabilirsiniz. Bu tamamen bitkinizin ne kadar su ihtiyacının olduğuyla ve sizin ne kadar su koyacağınızdan emin olmanızla ilgili.

Saksının boyutu

Genel olarak bitkinize uygun saksının boyutunun 1-1,5 kat olduğu söylenir. Fakat bu bitkiden bitkiye değişiklik gösterebilir. Örneğin orkideler için uygun saksı boyutunun kendisinin 2 katı olduğu söylenir. Bitkinize uygun seçimi en iyi siz yapabilirsiniz. Küçük olması gelişimini etkilerken büyük olması ise normalden daha yavaş gelişmesine sebep olabilir.

Saksının ağırlığı

Eğer dışarıda bakacağınız çiçekleriniz için bir saksı arıyorsanız ev içinde kullandıklarınızdan daha ağır olmasına özen göstermelisiniz. Özellikle büyük beton saksılar normalden daha ağır olacağından eğer ağaç boyutuna varan bitkileriniz varsa evde bir yerden başka bir yere götürürken zorlanacağınızı düşünerek seçiminizi yapmalısınız.

Gözenekler

Özellikle doğal materyallerden yapılan saksıların tercih edilmelerinin sebeplerinden biri de gözenekli yapıları. Bu tarz özellikle toprak ve terracota saksılar yapıları sayesinde nefes almaya müsaitlerdir ve bitkinizin doğala yakın bir şekilde yetişmesini sağlarken aynı zamanda çok suya maruz kalmamasını sağlar.

Estetik

Tabii ki son olarak tüm bu özelliklerin aynında gözünüze hitap eden seçeneği belirlemeniz de önemli. Ev dekorasyonunuza, kullandığınız alana, odanızın temasına ve diğer eşyalarla uyumuna göre belirleyeceğiniz bir seçim sizi mutlu edecektir.