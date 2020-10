Aysu Erdoğdu Miskbay

Altı yaşından beri okur, yazar, on ikiden beri gezer, çok güler, on sekizden beri dalar, örgütler, kendini bildi bileli çizer, boyar, hayal kurar, şarkı söyler, dans eder ve oynar.

Hala faydasını görüp şükrettiği eğitimler, Hacettepe Çocuk Korosu ve müzikle başladı. ODTÜ'de elektrik-elektronik mühendisliği, dalış ve çeviri, Vlerick Yönetim Okulu'nda genel yönetim ve girişimcilik eğitimlerinin üzerine beden müziği, masal anlatıcılığı ve yaratıcı yazarlık eğitimleri aldı. Anadolu Jam ve Orta Doğu Jami ile başlayan çember, şiddetsiz iletişim ve topluluk oluşturma tecrübeleri, The Way of Council, Guerreiros Sem Armas (Silahsız Savaşçılar), Kadınlar Şifadır, ZEGG Forum ve İçsel Doğum eğitim ve pratikleri ile devam etti.

2013 yılında Türkiye'nin ilk online ödünç alıp verme platformu olan Eşya Kütüphanesi'nin kurucularından oldu. 2017 yılında eşiyle birlikte çıktığı yedi aylık Latin Amerika seyahati sayesinde yerleşik hayata ara verdi. Göçebelik sonrası 2018'de İstanbul'a yerleşti. Bugünlerde topluluklara kolaylaştırıcılık, tılsımlı yolculuklar adını verdiği, kişilerin sembollerini bulma süreçlerine rehberlik yaparak; yazarak, çizerek, masal anlatıp şarkı söyleyerek, kendini, doğayı ve toplumu keşfi sürmekte.