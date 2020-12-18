Aysu Erdoğdu Miskbay
Aysu Erdoğdu Miskbay Tüm Yazıları
18 Aralık 2020 Cuma

Mevcudiyet üzerine

“Hayat koşuşturmaca mı?” diye sordu. Siparişleri motosikletin arkasındaki bagaja yerleştiren Ahmet Abi ses etmedi.

Biraz önce Ahmet Abi’nin ne yapıyorsun sorusuna “Hiç, oturuyorum” cevabını vermiş, hala oturmakta olan abimize ve etrafındaki tabelalara baktım:

“3 dakikada dijital baskı”

“5 dakikada biometrik”

İstanbul yer yer zaman zaman hızlı, evet. Neredeyse ayda bir etrafımızdaki dükkanlardan biri el değiştiriyor.

Bu sabah dinlediğim meditasyon “Günlük hayatımızda, yaptığımız her şeyde sürekli koşuyor ve acele ediyoruz.” diye başladı. Valla sevmiyorum böyle genellemeleri, hayranı olduğum Thich Nhat Hanh’ın uygulamasında dahi olsa. Neyse ki meditasyonda duyunca gıcıklığımı bir kenara koyup dinlemeye devam ettim - bu yazıya kadar.

Mevcudiyete getirdi konuyu meditasyonu seslendiren Phap Dung Birader: Anda Farkındalık.

Japonya’da 1020 yıldır mochi adındaki tatlıyı yapıp satan bir dükkan varmış. 1000 yıl... Ağaçlar gibi. İkinci Dünya Savaşı’nın etkisi ile sabit fiyat düzenine geçene kadar, yüzyıllarca onur sistemi adı verilen, güvene ve dürüstlüğe dayalı bir düzenle yaşamış, yaşatılmış.

Hem ben, hem biz olabilmek. Aynı anda. Herhangi bir anda. Mümkün. Görüyorum, duyuyorum, yaşıyorum.

İstanbul’un “hızlı” açılıp hızlı kapanan dükkanları da ben, biz, Japonya’daki 1000 yılı aşkın ayakta duran tatlıcı da. Penceremin önündeki mevsimlik çiçekler de ben, biz, dünyanın en yaşlı ağaçları da. Hazır genelliyorum, en azından genişleyeyim.

Birlik’telik ve içindeki mevcudiyet. Durup bakınca, dinleyince, hep orada.

İyi ki varım.


İyi ki varsın.


İyi ki varız.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Mevcudiyet üzerine Aysu Erdoğdu Miskbay
Ya yine giderse... Yeşim Tijen
Korona günlerinde geleceğe asılmak Perihan Özcan Chocardelle
Leyla Salinger kadın olmasa kaç yazar? Duygu Kâmuran
Dedem Şebnem Seçkiner
Ailede yapıcı denge ve iş birliği Senem F. Tahmaz
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.