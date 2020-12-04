Aysu Erdoğdu Miskbay
Aysu Erdoğdu Miskbay Tüm Yazıları
04 Aralık 2020 Cuma

Su kraliçesi

“Aşıksın işte.”


“Hayır, çok seviyorum. Aşk geçici.”


“O dediğin tutku, aşk değil… Sevgilimsin o zaman.”


“Kocanım.”

Yeni yeni tanımaya başladığım bir güzel insan telefon numaramı “Aşk Queen” diye kaydedince, bizim eve yine aşk mevzusu düştü.

Aşk Kraliçesi bana Kupa Kızı’nı hatırlatıyor, nam-ı diğer Tarot’un Kupa Kraliçesi. Dolunay ritüellerini yazıp çizdiğim zamanlarda kendimle çok bağdaştırmıştım. Keza her regl öncesinde de içimdeki kraliçe hazretlerini hatırlamak güzel oluyor.

Peki kimdir Kupa Kraliçesi?

Önce seriden başlayalım: Ne ifade eder kupa?

Sizin için su ne ifade ediyorsa o. Klasik tanımıyla duygular. Kalple ilgili mevzular. Din. Ruhban sınıfı. Kalbimizle bağlantıyı kolaylaştıran her şey, her yer ve herkes. Sahiller, denizler, okyanuslar, dereler, nehirler, kuyular, hamamlar, banyolar, tekneler, kayıklar, gondollar, kanallar… Din insanları, rahibeler, rahipler, imamlar, hahamlar, monklar, şifacılar, psikologlar, terapistler, sanatçılar, müzisyenler, şarkıcılar, dansçılar, yönetmenler, yazarlar, senaristler, şamanlar, masal anlatıcıları…

Peki tüm bunların kraliçesi ne yapar, ne eder, ne der?

Hem kupanın, hem kraliçeliğin verdiği geniş alana dayanarak, ona doğru akan armağanları alır.

Kraliçe olduğu için zaten çeker. Ona doğru akar.

Olması yeterlidir.

Varlığı aşktır.

Aşk Kraliçesi, Kupa/Su yolunda bir basamaktır. Kimilerine göre 11. kimilerince 12. basamak. Kartlara devam eden döngüsel bir sistemin parçaları olarak bakarsak, kraliçeden sonra kral ve şövalye gelir. Kral eril, şövalye ise dişil ile erili birleştirmiş, cinsiyetsizdir. Ya da cinsiyetin ötesinde, artık oralara takılmıyor diyelim. Aşk Kraliçemiz yolunu tamamlamak istediği için, içinde Aşk Kralı’nın ve Aşk Şövalyesi’nin tohumunu taşır. Bize onların kapısını aralar.



Görsel: Kadehler Kraliçesi ve Kralı, James R. Eads


“Baştan çıkartan Değnek (Sinek/Ateş/Seks) Kraliçesi’nden farklı olarak, ben baştan çıkarılmak için beklerim. Tuttuğum kupa, kalbimin sembolü, kapalıdır - boş değildir, tutku ile doludur.” diyor Alejandro Hocam (Jodorowsky). (The Way of Tarot kitabından ben çevirdim. Bugünlerde Taylan Özgür Kumaş ve Burcu Yiğiter tarafından Omega Yayınları için çevirisi yapılıyormuş.)

Hah. Geldik yine tutkuya. Ailecek pek sevdiğimiz Gael Garcia Bernal’ın Rodrigo rolündeki “play with the blood” (kanla çal) sözü aklıma geliyor. Benim için de tutku, kanla, yaşam enerjisi ile aynı yerde.

Bir kraliçeye yakışır şekilde, yaşamın önüme sunduğu armağanları kabul edip alınca, kabım kendiliğinden dolunca, döngü sağlıkla devam ediyor. Zamanı ve yeri gelince, benden de başkalarına akıyor.

Özellikle kanarken, kabımız tam olarak dolmuşken, varlığımızın yeterli olduğunu hatırlamamız için, tüm Aşk Kraliçelerine sevgilerle...


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