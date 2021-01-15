Aysu Erdoğdu Miskbay
Aysu Erdoğdu Miskbay Tüm Yazıları
15 Ocak 2021 Cuma

Allah korusun

“Bence kocanı çok da yalnız bırakma.”


“Bence hepimiz kendi yakın ilişkilerimize bakalım.”

Der demez anneme karşı yine sesimi yükselttim diye düşündüm, pişman oldum, ama içimdeki dişi kurt hırlamaya devam ettiği için sadece sessiz kalıp annemin mırıldanarak telefonu babama vermesini dinleyebildim. Buna da şükür.

Üst neslimizin bir kısmı, annem ve duygudaşları, neden biz kadınların yalnız kalmasından korkuyor anlamaya çalışıyorum. Benzer endişeli ebeveyn hikayelerini, evli olanlar bir yana, yalnız yaşayan erkek arkadaşlarımdan hiç duymadım.

Düşünüyorum… En kötü ne olabilir?

Allah korusun yalnız kalırsak, neyi sevip sevmediğimizi, tartışılmaz zevklerimizi ve renklerimizi fark edebiliriz. Yazıp çizmeye, kendi kendimize şarkı söyleyip dans etmeye başlayabiliriz. Kendimizi anlamaya, bilmeye ve sevmeye başlayabiliriz.

Ah bir kadının kendini sevmesi, ne kadar korkunç! Olacak şey değil!

Kocalık görevini kendi kendine yerine getiren bir kadın. Düşünebiliyor musunuz? Allah korusun.

Allah korusun yalnız kalırsak, gerçek ihtiyaçlarımızı fark edip, bunları istemeye başlayabiliriz.

İstekli kadınlar, soran, soruşturan. Düşüncesi bile tüyler ürpertici. Kimbilir sora sora nerelere gidecekler? Ah ah... Allah korusun.

Allah korusun yalnız kalırsak, yaşamayı severken ölümle dans edebiliriz. Capcanlı, gözleri ışıltılı, şen kahkahalı kadınlar… İstediğimiz bu mu gerçekten?

Allah korusun yalnız kalırsak, kocasız, hocasız, işsiz, evsiz, takısız, parasız, rujsuz, çocuksuz ve hatta kimi zaman susuz yaşayabileceğimizi görürüz. Yaşarken ölmek için bunlardan fazlası gerektiğini, sadece ve sadece ruhsuz yaşayamayacağımıza uyanabiliriz. Kadınların uyanması. Bu mu istediğimiz?

Kadınların uyanması. Bu mu duamız?

Kadınların uyanması. Allah korusun!

Allah korusun yalnız kalırsak, bakmaktan sorumlu olduğumuz işlerin, kişilerin, bahçelerin ve evlerin, bizsiz de hayatlarına bir şekilde devam ettiklerini görebiliriz. Hayat bizsiz de devam eder, öyle ya da böyle. Vazgeçilmez değiliz, hiçbirimiz. Bizsiz de olur. Rollerimizi, etiketlerimizi, görevlerimizi, eşlerimizi bırakabileceğimizi ya da değiştirebileceğimizi, bunun kimseyi öldürmeyeceğini fark ederiz.

Değişim. Ne zor! Ne zahmetli! İşimiz gücümüz yokmuş gibi. Bu mu hayalini kurduğumuz? Emin miyiz?

Allah korusun yalnız kalırsak, yalnızlığı sevmeye başlayabiliriz. Bu illet devam ederse yalnız kalmak isteyebiliriz… Zırt pırt, olur olmadık zamanlarda.

Bir toplum için bir kadının, hele ki üretken, yaratıcı, doğurgan bir kadının diğerlerinden ayrı kalması ne büyük edepsizlik, ne büyük ahlaksızlık! Ne dediğimizin, ne dileğimizin farkında mıyız?

Allah korusun.

Allah korusun yalnız kalırsak, kendimize güvenmeye başlayıp inandıklarımızı, hayallerimizi ve hatta hiç utanmadan düşüncelerimizi başkalarına anlatmaya başlarız. Bir kadının düşüncelerini paylaşması. İşte burada duralım.

Bir nefes alalım.

Allah korusun ya gerçek olursa?


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Hadiseyi kınayan ünlü erkeğin samimiyeti Perihan Özcan Chocardelle
Paylaşmak mı paylaşmamak mı? Tülay Acar
Allah korusun Aysu Erdoğdu Miskbay
Acaba yanlış mı anlıyorum? Yeşim Tijen
Hatırla Damla Çeliktaban
Sevilmek ya da sevmek Emre Ertegün
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.