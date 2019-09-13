Ispanak ve diğer yapraklı sebzeler

Yetiştikleri yere bağlı olarak yüksek derecede nitrat içerirler. Nitratın kendisi tamamen zararsızdır; ancak bazıları kanserojen oldukları bilinen nitritlere ve nitrozaminlere dönüştürülebilir. Bu durum, kan dolaşımının oksijen taşıma yetisini etkileyebilir ve küçük çocuklarda ‘Mavi bebek sendromu’ adındaki bir rahatsızlığı tetikleyebilir. Dolayısıyla ıspanağı tekrar ısıtmaktan mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor.

Bu yiyecekleri ısıtmayın!