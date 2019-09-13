Bu yiyecekleri tekrar tekrar ısıtmayın!

Tüm yiyecekler tekrar ısıtılmaya iyi tepki vermiyorlar. Özellikle de mikrodalga fırın kullanılıyorsa...

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Ispanak ve diğer yapraklı sebzeler Yetiştikleri yere bağlı olarak y&uuml;ksek derecede nitrat i&ccedil;erirler. Nitratın kendisi tamamen zararsızdır; ancak bazıları kanserojen oldukları bilinen nitritlere ve nitrozaminlere d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilir. Bu durum, kan dolaşımının oksijen taşıma yetisini etkileyebilir ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ccedil;ocuklarda &lsquo;Mavi bebek sendromu&rsquo; adındaki bir rahatsızlığı tetikleyebilir. Dolayısıyla ıspanağı tekrar ısıtmaktan m&uuml;mk&uuml;n olduğunca ka&ccedil;ınmak gerekiyor. Bu yiyecekleri ısıtmayın!
Kategori : Sağlık
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Ispanak ve diğer yapraklı sebzeler

Yetiştikleri yere bağlı olarak yüksek derecede nitrat içerirler. Nitratın kendisi tamamen zararsızdır; ancak bazıları kanserojen oldukları bilinen nitritlere ve nitrozaminlere dönüştürülebilir. Bu durum, kan dolaşımının oksijen taşıma yetisini etkileyebilir ve küçük çocuklarda ‘Mavi bebek sendromu’ adındaki bir rahatsızlığı tetikleyebilir. Dolayısıyla ıspanağı tekrar ısıtmaktan mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor.

Bu yiyecekleri ısıtmayın!

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