Aysu Erdoğdu Miskbay
Aysu Erdoğdu Miskbay Tüm Yazıları
16 Ekim 2020 Cuma

Bu yumurta bi başka

Soran bacılar için, eski bir yazımı derleyip yeniden paylaşıyorum. Yoni yumurtasını ilk kez duyuyorsanız, temel bilgiler için öncelikle Duygu’nun yazısını okumanızı öneririm.


İlk kez beş sene önce yoni yumurtasını duydum. Daha doğrusu okudum; bir can kadının “Senin kundalinin uyanmış” diyerek verdiği kitapta, Kadınlar İçin Taocu Sevişme Sırları'nda. Neee? İçlerine yumurta mı sokuyorlar? Kırılmıyor mu? Iyyy çok garip… Neyse geçeyim buraları… İlk tepkim buna benzerdi.


Aradan bir yıl geçti, bu sefer bir kadın çemberinde karşıma çıktı. Her yumurta yapıldığı taşa göre farklı özellikler taşıyormuş. Duyar duymaz direkt kristal kuvars ile oynamak istedim. Pek çok kişi yeşim ya da pembe kuvars ile başlamayı önerse de içim onlara kıpraşmadı. Böylece ilk yoni yumurtamı sipariş ettim. Latin Amerika yolculuğumda bana yarenlik eden şeylerden biri bu yumurta oldu. Kimi zaman içimdeki varlığını unuttum, tuvalete düşürdüm -valla oldu böyle şeyler- kırılmadı, bozulmadı, kaynar su ile temizleyip kullanmaya devam ettim. Kimi zaman, örneğin Silahsız Savaşçılar’da 80 kişilik çemberlere oturup kalkarken, nasıl dayanacağım ben bu durumlara, hallere, dünyaya derken, bile isteye hissede, üç gün içimde kaldı, bana destek oldu.


Yollardan sonra yurda adapte olurken, kendimi birden karanlık tarafımla, gölgemle haşır neşir olurken buldum. Gölgemle kavga etmek değil, sevişmek istedim. İste al… Bir başka uluslararası topluluktaki görevim için gittiğim Berlin’de, sessiz sakin bir bölümünü, sıcak çayı ve kanepesi ile hazır nazır bir kütüphaneye çevirmiş, hayatımda gördüğüm en güzel seks shop olan Other Nature’da, karşıma obsidyen yoni yumurtası çıktı. Kimilerinin sert etkileri olabilir dediği taş bana pamuk gibi geldi. Özellikle kendi kendime tarot bakarken oynamaya başladım.


İki sene önce bir başka can kadından, İtalya’da bir taşçıda çekilmiş, bir sürü yumurta şeklinde taşın olduğu bir fotoğraf ile şu soru geldi: Sence bunlar yoni egg olur mu? Hayır, her yumurta şeklindeki taş yoni yumurtası olmuyor. Yoni yumurtası olarak kullanılacak taşların medikal cilalı ve sertifikalı olması öneriliyor. Ayrıca sertlik derecesi az olan ve de kurşun gibi toksik maddeler içeren taşlar yoni için tavsiye edilmiyor.


Önce can, sonra canan. Yoni yumurtası ile oynamak, kendime ara ara yalnız olacağım ve oynayacağım vakitler ayırmak, benim için bu sözün vücut bulmuş hali. Sonbaharın ihtiyaçlarımızı karşılayacak armağanları önümüze sunması, bizim de gönlümüzce, zevkle, kendimize bakmamız ve kışa hazırlanmamız dileğiyle.




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Bu yumurta bi başka Aysu Erdoğdu Miskbay
Eşim ailemi kabullenmiyor Yeşim Tijen
Evin büyümeyen bebeği son çocuk Perihan Özcan Chocardelle
Arı Şule Seda Ay
Evcil ölüm Berna Köker Poljak
Sağlıklı yağlar rehberi Deniz Alayat
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.