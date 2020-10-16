Bu yumurta bi başka

Soran bacılar için, eski bir yazımı derleyip yeniden paylaşıyorum. Yoni yumurtasını ilk kez duyuyorsanız, temel bilgiler için öncelikle Duygu’nun yazısını okumanızı öneririm.

İlk kez beş sene önce yoni yumurtasını duydum. Daha doğrusu okudum; bir can kadının “Senin kundalinin uyanmış” diyerek verdiği kitapta, Kadınlar İçin Taocu Sevişme Sırları'nda. Neee? İçlerine yumurta mı sokuyorlar? Kırılmıyor mu? Iyyy çok garip… Neyse geçeyim buraları… İlk tepkim buna benzerdi.

Aradan bir yıl geçti, bu sefer bir kadın çemberinde karşıma çıktı. Her yumurta yapıldığı taşa göre farklı özellikler taşıyormuş. Duyar duymaz direkt kristal kuvars ile oynamak istedim. Pek çok kişi yeşim ya da pembe kuvars ile başlamayı önerse de içim onlara kıpraşmadı. Böylece ilk yoni yumurtamı sipariş ettim. Latin Amerika yolculuğumda bana yarenlik eden şeylerden biri bu yumurta oldu. Kimi zaman içimdeki varlığını unuttum, tuvalete düşürdüm -valla oldu böyle şeyler- kırılmadı, bozulmadı, kaynar su ile temizleyip kullanmaya devam ettim. Kimi zaman, örneğin Silahsız Savaşçılar’da 80 kişilik çemberlere oturup kalkarken, nasıl dayanacağım ben bu durumlara, hallere, dünyaya derken, bile isteye hissede, üç gün içimde kaldı, bana destek oldu.

Yollardan sonra yurda adapte olurken, kendimi birden karanlık tarafımla, gölgemle haşır neşir olurken buldum. Gölgemle kavga etmek değil, sevişmek istedim. İste al… Bir başka uluslararası topluluktaki görevim için gittiğim Berlin’de, sessiz sakin bir bölümünü, sıcak çayı ve kanepesi ile hazır nazır bir kütüphaneye çevirmiş, hayatımda gördüğüm en güzel seks shop olan Other Nature’da, karşıma obsidyen yoni yumurtası çıktı. Kimilerinin sert etkileri olabilir dediği taş bana pamuk gibi geldi. Özellikle kendi kendime tarot bakarken oynamaya başladım.

İki sene önce bir başka can kadından, İtalya’da bir taşçıda çekilmiş, bir sürü yumurta şeklinde taşın olduğu bir fotoğraf ile şu soru geldi: Sence bunlar yoni egg olur mu? Hayır, her yumurta şeklindeki taş yoni yumurtası olmuyor. Yoni yumurtası olarak kullanılacak taşların medikal cilalı ve sertifikalı olması öneriliyor. Ayrıca sertlik derecesi az olan ve de kurşun gibi toksik maddeler içeren taşlar yoni için tavsiye edilmiyor.

Önce can, sonra canan. Yoni yumurtası ile oynamak, kendime ara ara yalnız olacağım ve oynayacağım vakitler ayırmak, benim için bu sözün vücut bulmuş hali. Sonbaharın ihtiyaçlarımızı karşılayacak armağanları önümüze sunması, bizim de gönlümüzce, zevkle, kendimize bakmamız ve kışa hazırlanmamız dileğiyle.