Aysu Erdoğdu Miskbay
Aysu Erdoğdu Miskbay Tüm Yazıları
05 Şubat 2021 Cuma

Kendi labirentinde yürümek

Geçtiğimiz yeniayda kadın çemberinde labirent çalışıp, çemberdekilerin kağıt kalemle, seramikle, iğne iplikle yaptıkları labirentleri görüp coşunca ve Kadınlar Şifadır kitabı ile birlikte yeniden bir başka labirente girince, 2018’de dolunay ritüeli olarak hazırlandığım bir başka eski yazımı paylaşıyorum.

Kendi ellerimizle yapacağımız labirentlerde yürümenin tadını çıkarmamız dileğiyle.

Labirentin meditasyon ve farkındalık amacıyla kullanıldığını İçsel Doğum’un doulalık eğitiminde öğrendim. İngilizce’deki labyrinth ile maze kelimelerinin karşılığı olarak Türkçe'de aynı kelimeyi kullansak da iki kelimenin farklı anlamlar taşıması bana ilginç gelmişti. Labyrinth yani labirent, girişi ve çıkışı aynı ve tek olan, sadece bir yöne giden basit yapılar için kullanılırken, maze yani dolambaç, birden çok girişli, genellikle çıkmaz yollara sahip yürüyeni seçim yapmaya zorlayan karmaşık yapıları anlatıyor.

Geçtiğimiz ay boyunca suluboyadan, parmak boyasından, kilden ve boncuklardan, son olarak da dağlarda taşlardan kendime bazen parmaklarımla bazen tüm bedenimle yürümek için labirent yapıp durdum. Yapması da yürümesi de çok keyifliydi.


Tek bir yön var.


Girişi belli, çıkışı belli, yönü belli. Yol dönüp dolaşsa da hep aynı yere varıyor: önce içeri, merkeze, sonra dışarı, çıkışa. Bu bana inanılmaz bir güven veriyor. Hepimizin buluştuğu o güzel gerçeği özetliyor: Hepimiz doğduk ve hepimiz öleceğiz. Yürüdüğümüz yollar farklı olabilir ya da hepimiz aynı yolu farklı şekillerde yürüyebiliriz. Ancak günün sonunda gittiğimiz yön açık seçik önümüzde, düşünmeye gerek yok.


Düşünme, sadece yürü.


Yorulursak durup nefeslenebiliriz. Her zaman, her yerde, tabii labirentte de. Düşünmemize gerek yok, tek yapmamız gereken yürümek. Dilediğimiz gibi, gönlümüzce. Bir önceki ya da bir sonraki adımı düşünmeden sadece yürümek. Yürürken tabii ki oynayabiliriz. İstersek dans ederek, istersek koşarak, istersek tek ayakla sek sek yürüyebiliriz.


Labirent yapımı


Önerilen malzemeler:


1 adet resim kağıdı, tercihen A3 boyutunda


2 adet farklı renkte boya, tercihen kuru pastel


Öncelikle labirent tohumunu çiziyoruz:



Boyalarınızdan bir renk seçin.


Şekilde görülen 1 artı, 4 köşe ve 4 noktadan oluşan labirent tohumunu çizin.


Labirenti parmaklarınızla yürümek isterseniz artı ve köşelerin arası bir parmağınızın sığacağı kadar olsun.








Şimdi sıra labirentin merkezinde:


Labirentin tohumunu kolaylıkla seçebilmek için, boyalarınızdan bir başka renk seçin.


Labirentin merkezini şekilde görüldüğü gibi çizin.



Labirenti tamamlamak için şekillerde görüldüğü gibi çizmeye devam edin.



Son olarak dilediğiniz şekilde bir eşik taşı çizerek labirent giriş ve çıkışınızı işaretleyebilirsiniz.

Esra Demiröz’ün dediği gibi, çizdikten sonra sakin bir şekilde oturup, derin bir nefes alıp keşfe çıkabilir; labirente girmeden önce: “Neden bu yolculuğuna çıkıyorum? Bu labirentin içinde yürümek için niyetim nedir?” gibi sorular sorabilirsiniz.

Keyifli keşifler!



Referanslar:


"Labirentte Yürüme Nedir?" Alternatif Terapi. Şuradan alındı: https://www.alternatifterapi.com/icerik/labirentte-yurume-nedir


"Laying out a Labyrinth" Labyrinthos. Şuradan alındı: https://labyrinthos.net/layout.html


"How to Use Labyrinths". Celestial Labyrinths. Şuradan alındı: https://www.celestial-labyrinths.org/theory/how-to-use-labyrinths/





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