Yay burcunda Ay Tutulması (26 Mayıs 2021)

Merhaba, 26 Mayıs İstanbul saatiyle 14.13’te Yay Burcu’nun 5 derecesinde bir Ay Tutulması meydana gelecek. Ay tutulmaları tüm tutulmalar gibi Güneş Ay ve Dünya’nın aynı hizaya geldiği, bu sebeple Dolunay’ın bir oktav büyüğü kabul edebileceğimiz, etkileri dolunaydan farklı olarak 15 gün değil 6 ay civarı süren göksel etkilerdir. Astrolojide Ay Tutulmaları bazı konuların sonlanması, ifşalar ve belli konuların ortaya çıkması sonucu bizi muhasebeye, karar almaya ve sonuca götüren, duygusal anlamda yoğun dönemlerdir.

Yay-İkizler aksında gerçekleşen bu tutulma bizi haberler, bilgi, iletişim, uzaklar, yabancılar, ticaret, zihinsel konularla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Tutulma derecesine Balık burcunda oldukça güçlü olan Jüpiter’in uzak toleranslı da olsa bir açı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu açı kare açı olması sebebiyle Jüpiter’in biraz bozuk taraflarını tutulma konularına dahil edecektir ama her durumda büyüme, genişleme, şans bizimle olacaktır diyebiliriz. Kare açı sebebiyle dönem biraz kaotik, abartılı ve fazla özgüvenli bir şekilde cereyan edebilir. Evlere kapanmaktan hepimiz sıkıldık, bu sıkıntının etkilerinin biraz abartılı bir şekilde olabileceği uyarısını da yapmak isterim.

An haritasının yükselen burcunun Başak olması döneme iş dünyası ve sağlık temalarını da gündeme dâhil edecektir. Bu zaten pandemi sürecinde pek de şaşırtıcı bir durum değil.

Bu dönemde vadettiklerimizde, verdiğimiz sözlerde biraz abartılı olmaya eğilim gösterebiliriz, ayaklarımız yere basmayabilir, durumları abartabilir, inançsal anlamda fanatizme kaçabiliriz. Satürn’ün de geri harekette olduğu bu dönemlerde beklentilerimizin veya vaatlerimizin ne kadar tutarlı ve gerçekçi olduğunu sorgulayarak hareket etmekte fayda var.

Hem bu tutulma hem de önümüzdeki İkizler Güneş Tutulması’nda öne çıkan güçlü bir sabit yıldız var: Bellatrix.

Bellatrix sabit yıldızı neleri sembolize eder?

Bellatrix sabit yıldızı astrolojide güçlü ve pozitif etkiler barındıran bir sabit yıldızdır ve gölgelerden, zorlu koşullardan geçtikten sonra gelen başarıyı anlatır. İçinde bulunduğumuz dönemi oldukça güzel anlattığını düşündüğüm bu sabit yıldızın zorluklardan sonra gelen başarıyı vadediyor olmasının iyileşme sürecinde beni umutlandırdığını söylemeliyim. Belki bu sene sağlığımızı tehdit eden virüsü tamamen yenemeyiz ama aşılanmaya devam ettikçe virüsün geçişi ve insanlar üzerindeki etkisi günden güne azalacaktır. İnsanlığın virüsü yenmesi bilime ve aşıların yaygınlaşmasına bağlı. Lütfen komplo teorilerine kapılmadan aşı zamanımız geldiğinde hangi aşı olursa olsun kullanalım ve virüsün atlama noktası olmayalım.

26 Mayıs günü Yay burcunda gerçekleşen Ay Tutulması’nın yükselen burçlara etkileri…

Not: Bir sonraki Güneş Tutulması bu Ay Tutulması’nın tam karşıt noktasını tetikleyecek, Güneş Tutulması yazımda yükselen burç yorumlarını o minvalde yazacağım. Yükselen burçlarınıza göre iki yazıyı birden kombine ederek yılın ikinci yarısının nasıl şekilleneceğini anlayabilirsiniz.

Yükselen Koç

Yılın ikinci yarısında eğitim, yolculuklar, yabancılar ile ilgili konular ve ilgileniyorsanız yayıncılık gibi konularda hareketlilik yaşanacak. Abartıya ve fazla özgüven bu konularda hayatınıza kaos getirebilir.

Yükselen Boğa

Yılın ikinci yarısında yapacağınız yatırımlar, borçlar ve krediler konusu ön plana çıkabilir, ortak veya eşinizin gelirleriyle ilgili konular veya aile içi miras konuları gündeme gelebilir. Arkadaşlarınızın vaatleri veya ayakları yere basmayan beklentilerinin dolduruşuna gelebilirsiniz.

Yükselen İkizler

Yılın ikinci yarısında odaklanacağınız konular evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili konular olacak. Yazımın başında belirttiğim gibi abartılı durumlar sizi de özellikle kariyer konusunda bir belirsizlik içerisine sokabilir.

Yükselen Yengeç

Yılın ikinci yarısında sağlığınız ve işleriniz ile ilgili konular ön planda olacak. Kendi sağlığınız veya başkalarının sağlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Varsa ev hayvanları ile ilgili konular da ilk yarının konuları içerisinde. Ayrıca bu dönemde tatil yapabilir, yolculuklara çıkabilirsiniz.

Yükselen Aslan

Yılın ikinci döneminde kendinize ve sağlığınıza odaklanmakla birlikte aşk ve flörtlerinizle ilgili konular ve sahnede olmak sizin için önemli olacak. Spekülatif, borsa, yatırım gibi konularda abartıya ve fazla özgüvene kapılmamakta fayda var.

Yükselen Başak

Yılın ikinci yarısında odaklanacağınız konular ev, aile ve ebeveynler ile ilgili konular olacak. Ayrıca finansal konuların da ön plana çıktığı bir dönem. Bu dönemde gayrimenkul yatırımı yapabilir veya gayrimenkulünüzle ilgili düzenlemeler ve harcamalar yapabilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın üzerinizde gayrimenkul konuları açısından yanıltıcı ve abartılı bir durum yaratma riski var.

Yükselen Terazi

Yılın ikinci yarısında odaklanacağınız konular iletişim, eğitim, yolculuklar, kardeşler, yakın akrabalar, insan grupları, proje takımları, sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız olacak. Bu dönemde kendinize abartılı işler çıkarabilir, sağlık konusunda fazla risk alabilirsiniz, dikkat.

Yükselen Akrep

Yılın ikinci yarısında odaklanacağınız konular finansal konular, sahip olduklarınız, krediler ve borçlar ön plana çıkacak. Siz de spekülatif hareketlerin gazına gelmemeli, yapacağınız yatırımlarda iki kere düşünmelisiniz.

Yükselen Yay

Yılın ikinci yarısı sizin için eğitim, yayıncılık, uzaklar ve yabancılarla ilgili geçecek fakat iç dünyanızda veya kapalı alanlarınızda, ebeveynleriniz veya ailenizde size abartılı durumlar yaratabilecek kişiler veya gelişmeler olabilir.

Yükselen Oğlak

Yılın ikinci yarısında biraz daha izolasyonla ilgili, kendi iç dünyanızla ilgili konulara, iç konuşmalarınıza odaklanabilir, düşüncelerinizi olumlu yönde değiştirme ve iyileştirme fırsatını yakalayabilirsiniz, kardeşlerinizle veya akrabalarınızla ilgili sizi kontrol dışı bırakabilecek, abartılı durumlar yaratabilecek olaylara dikkat.

Yükselen Kova

Yılın ikinci yarısında gruplar, çalışma takımları, sosyal çevre ve arkadaşlarınızla iletişiminiz oldukça yüksek olacak. Ayrıca aşk ilişkileri, evliliğiniz varsa çocuklarınızla ilgili konular da ön planda. Bu dönemde parasal konularda, yatırımlarınız veya harcamalarınızda abartıya kaçmamalısınız.

Yükselen Balık

Yılın ikinci yarısında odaklanacağınız konular iş, kariyer ve hedefleriniz ile ilgili konularla birlikte aile ve ebeveynlerle ilgili konular da hareketlenecek. Fakat özellikle yükselen balıklar için şanslı bir dönem olmakla birlikte fazla özgüvenin sıkıntılı sonuçlar yaratabileceğini söylemeliyim.