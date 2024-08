Yaşlandıkça neden zaman daha hızlı geçiyormuş gibi hissederiz?

Zamanın çocukken yavaş geçiyor gibi hissedip şimdi hızla akıp gitmesinin bir nedeni var. Uzmanlar, yaşlandıkça zaman algımızın büyük ölçüde değiştiğini, bu durumun da belirli dönemlerin hızla geçiyormuş gibi hissettirmesine neden olduğunu söylüyor.

Michigan Üniversitesi’nde Psikoloji Profesörü Cindy Lustig: "Günler, haftalar, yıllar gibi zaman algımız özellikle bakış açımızdan etkilenir: Zamanı o anda mı yaşıyoruz, yoksa geriye dönüp mü bakıyoruz? Zaman algısı hafızadan ve yaşadıklarımızdan da etkileniyor. 8 yaşındaki bir çocuk için bir hafta hayatlarının büyük bir bölümüdür. 80 yaşındaki biri için bir hafta hayatlarının çok daha küçük bir parçasıdır, bu da zamanın hızlı geçmiş gibi hissedilmesine katkıda bulunur" açıklamasında bulundu.

Zamana geriye dönük bakmak, bu hızlanma hissini artırır

80 yaşındaki emekli bir kişi için bir gün, okulda meşgul olan bir 8 yaşındaki çocuğa kıyasla daha yavaş geçiyor gibi hissedebilir. Ancak her iki kişi de bir ay ya da yıl geriye baktığında, bu süre 80 yaşındaki kişi için daha hızlı geçmiş gibi görünecektir. Bunun birçok nedeni var. 80 yaşındaki kişinin hayatı muhtemelen 78 veya 79 yaşındaki haliyle çok farklı değildir, bu yüzden geriye baktıklarında daha az olay görüyorlar. Geriye bakarken, zihninizdeki temsiller ne kadar az zenginse, zaman o kadar hızlı geçmiş gibi görünür.

Başka bir deyişle, günler veya haftalar benzer olduğunda beynimiz zamanı birleştirir. Yani her gün genelde aynı şeyi yapan 80 yaşındaki biri için yıl, zihinlerinde bir bütün olarak birleşecek ve hızla geçmiş gibi hissedilecektir. Günün içindeki yeni ve heyecan verici şeyler, günleri ve ayları farklı kılar ve böylece onları zihinlerimizde ayırır.

Rutininizdeki değişiklikler de yılların ne kadar hızlı geçtiğini etkileyebilir

Beyinlerimiz değişimi kaydetmek üzere tasarlanmıştır. Küçük çocukların bir günde yaşadığı birçok deneyim (okulda yeni şeyler öğrenmek, bale dersine gitmek veya yeni bir arkadaşın evini ziyaret etmek gibi), zamanın daha bol olduğunu ve o zamana daha fazla etkinliğin sığabileceği düşüncesini pekiştirir. Bu nedenle geriye dönüp baktıklarında, zaman daha yavaş geçmiş gibi hissedilebilir.

Bu durum yetişkinler için de geçerli olabilir. Dolu dolu geçen bir zaman dilimine geriye baktığımızda, "çok sayıda olay ve anı görürüz, bu da zamanın uzamış gibi görünmesine neden olur ... ve çok uzun hissettirir. Hayatınıza yeni kalıplar sokmazsanız, zaman genel olarak çok daha hızlı geçmiş gibi hissedilebilir.

Uzmanlar, beynimizin görüntüleri nasıl işlediğinin zaman algımızı etkilediğini düşünüyor

Nasıl gördüğümüzün zamanı nasıl algıladığımızı da etkileyebilir. Beyinlerimiz bebekken birçok görüntü almaya alışıktır. Çocukken birçok yeni görüntü aldığımız için, aylar ve yıllar daha uzun gelebilir.

Yetişkinler olarak, beyin, gençken almaya alıştığı kadar çok görüntü almaz. Bu nedenle zamanın daha hızlı geçmiş gibi hissediyoruz. Başka bir deyişle, zaman algımızı etkileyen fizyolojik faktörler de devrede: Yaşlandıkça, zaman daha hızlı hissedilir.

Zamanı yavaşlatamasanız da, onun daha yavaş geçiyormuş gibi hissettirmek için yapabileceğiniz şeyler var

Pek çok kişi daha uzun yaşamak ve sahip olduğu zamanı daha iyi değerlendirmek ister. Bunu yapmanın bir yolu, günlük rutininiz dışında kalan yeni şeyler deneyimlemektir. Bu, çocukluk hobilerinizi (dans etmek veya keman çalmak gibi) yeniden canlandırmak, daha önce hiç gitmediğiniz bir şehre bir gece yolculuğu yapmak ya da bir yemek kursuna kaydolmak anlamına gelebilir. Yeni şeyler öğrenmek, hayata geri dönüp baktığınızda zamanınızı daha uzun hissetmenin iyi bir yolu.

Unutmayın 'çeşitlilik hayatın baharatıdır'. Rutininizden çıkıp sahip olduğunuz zamanı değerlendirmek gerekiyor. Bu çözüm de yılın dolduracak daha fazla zaman varmış gibi hissettirmeye yardımcı olacaktır. Sadece rutin bir hayat yaşamak, yılın çok hızlı geçmesini sağlar.

Tamamen meşgul olmak ve 'o anın içinde olmak', bu anların daha uzun sürüyormuş gibi hissettirecektir. Aslında, laboratuvar çalışmaları, farkındalık egzersizlerinin zaman algımızı uzatabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, aynı anda birden fazla işe odaklanmaya çalışmak yerine, sadece o anki deneyime odaklanın.

Kaynak: Jillian Wilson. "Time Flies By Faster As We Get Older. Here's Why.". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/time-perception-aging_l_63973dc2e4b0169d76d92560. (18.01.2024).