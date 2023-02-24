Hobi edinmenin faydaları nelerdir?

Örgü örmek, yemek pişirmek ve bahçe işleri yapmak beyniniz, mutluluğunuz için sandığınızdan çok daha fazlasını yapabilir.

Hobi edinmenin faydaları nelerdir?
Sağlık
Giriş: 24 Şubat 2023 12:55
ABONE OL

Atkı ördükten sonra bir başarı duygusu hissetmekten kendinizi alamıyorsunuz. Bahçeniz veya ektiğiniz bir çiçek, bitki yeşermeye başladığında sırtınızı sıvazlar ve emeğinizin meyvelerine hayran kalırsınız. Tablolar, çömlekler, şiirler - başladığınız bir şeyi bitirdiğinizde gurur duymadan edemiyorsunuz. Ve araştırmalar gösteriyor ki bir hobiye sahip olmanın akıl sağlığına sağladığı faydalar, onları yapmaktan elde ettiğiniz özgüven artışının çok ötesine geçiyor. Edindiğiniz hobiler stresi azaltabilir, iyimserliği artırabilir ve hatta depresyon semptomlarını hafifletebilir.


Psikolog ve müzik terapisti Bethany Cook’a göre hobi, “Size neşe getiren, size enerji veren ve zihinsel bir destek sunan bir aktiviteye sahip olmak, dengeli bir zihinsel sağlığı korumanın anahtarıdır.”


Ya bir hobimiz yoksa?

Bir hobiniz yoksa hobi edinmek, yapmaktan gerçekten zevk aldığınız bir şey bulmak ve bunu yaparken bazı zihinsel sağlık faydalarından yararlanmak için motive olmalısınız. Hayat çoğumuz için hobilere zaman ayıramayacak kadar yoğun gibi gelebilir. Ancak bu noktada hobi edinmenin uzun vadeli faydalarının farkına varıp hobi edinmek zorunda olduğumuzu idrak etmeliyiz.


Nasıl hobi edinilir?


Bir beyin fırtınası yapın

Hobi edinmeye karar verirken, kendi başınıza, arkadaşlarınızla veya ailenizle bir beyin fırtınası seansı yapmanızı öneririz. Yapmaktan keyif aldığınız aktiviteler hakkında konuşun. Bazen sizin göremediğinizi onlar görebilir… Her zaman yapmak istediğiniz bir şeyi yaptığınızı hayal edin.


Çocukluğunuza dokunun

8 yaşında saatlerce bir aktiviteyle uğraştığınızda, bir şeyin peşindeydiniz ve aynı duyguyu yetişkinliğinizde de yakalayabilirsiniz. Bir hobi belirlemek için, gençlik yıllarınızda yapmaktan hoşlandığınız şeylerin bir listesini oluşturun. Kim bilir? Scrabble oynamak, çizim yapmak veya çocukluk enstrümanınızı tekrar elinize almak, bir yetişkin olarak yapmaktan en çok keyif aldığınız şey olabilir.


Listenizi daraltın

Potansiyel hobilerin uzun bir listesini yaptıysanız, listeyi gerçekten yapılabilecek beş şeye kadar daraltın. Yaşam tarzınız için en gerçekçi hobileri seçin ve sizi en çok heyecanlandıran hobileri belirleyin.


Başkalarına ulaşın

İlgilendiğiniz hobiyi hâlihazırda yapan birini tanıyorsanız, onlara ulaşın ve bu hobinin sizin için olup olmadığını anlamaya çalışın.


Test edin

Hobinizi keşfetmek istiyorsanız ama nereden başlayacağınızdan emin değilseniz bir süre bu hobiyi deneyin. Aşçılık dersleri, her türden zanaat dersleri, müzik, yürüyüş grupları ve çok daha fazlası gibi sonsuz sanal ve yüz yüze seçenekler var.


Mükemmeliyetçiliği bırakın

Yeni hobiler keşfederken, sevdiğiniz sürece o işte iyi olup olmamanızın bir önemi olmadığını kendinize hatırlatın. Yeni şeyler öğrenmek zaman alır, kimse size not vermiyor bu yüzden kendinize meydan okumayın. Boş zamanın veya öğrenme sürecinin tadını çıkarın.


Referanslar:

Shelby Deering. “Having Hobbies Really Can Boost Your Well-Being—Here’s How to Find One You Love”. Şuradan alındı: https://www.realsimple.com/best-hobbies-for-mental-health-7112211 (22.02.2023).


Öğrenmeniz gereken en eğlenceli hobiler
Öğrenmeniz gereken en eğlenceli hobiler


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.