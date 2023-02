Hobi edinmenin faydaları nelerdir?

Atkı ördükten sonra bir başarı duygusu hissetmekten kendinizi alamıyorsunuz. Bahçeniz veya ektiğiniz bir çiçek, bitki yeşermeye başladığında sırtınızı sıvazlar ve emeğinizin meyvelerine hayran kalırsınız. Tablolar, çömlekler, şiirler - başladığınız bir şeyi bitirdiğinizde gurur duymadan edemiyorsunuz. Ve araştırmalar gösteriyor ki bir hobiye sahip olmanın akıl sağlığına sağladığı faydalar, onları yapmaktan elde ettiğiniz özgüven artışının çok ötesine geçiyor. Edindiğiniz hobiler stresi azaltabilir, iyimserliği artırabilir ve hatta depresyon semptomlarını hafifletebilir.

Psikolog ve müzik terapisti Bethany Cook’a göre hobi, “Size neşe getiren, size enerji veren ve zihinsel bir destek sunan bir aktiviteye sahip olmak, dengeli bir zihinsel sağlığı korumanın anahtarıdır.”

Ya bir hobimiz yoksa?

Bir hobiniz yoksa hobi edinmek, yapmaktan gerçekten zevk aldığınız bir şey bulmak ve bunu yaparken bazı zihinsel sağlık faydalarından yararlanmak için motive olmalısınız. Hayat çoğumuz için hobilere zaman ayıramayacak kadar yoğun gibi gelebilir. Ancak bu noktada hobi edinmenin uzun vadeli faydalarının farkına varıp hobi edinmek zorunda olduğumuzu idrak etmeliyiz.

Nasıl hobi edinilir?

Bir beyin fırtınası yapın

Hobi edinmeye karar verirken, kendi başınıza, arkadaşlarınızla veya ailenizle bir beyin fırtınası seansı yapmanızı öneririz. Yapmaktan keyif aldığınız aktiviteler hakkında konuşun. Bazen sizin göremediğinizi onlar görebilir… Her zaman yapmak istediğiniz bir şeyi yaptığınızı hayal edin.

Çocukluğunuza dokunun

8 yaşında saatlerce bir aktiviteyle uğraştığınızda, bir şeyin peşindeydiniz ve aynı duyguyu yetişkinliğinizde de yakalayabilirsiniz. Bir hobi belirlemek için, gençlik yıllarınızda yapmaktan hoşlandığınız şeylerin bir listesini oluşturun. Kim bilir? Scrabble oynamak, çizim yapmak veya çocukluk enstrümanınızı tekrar elinize almak, bir yetişkin olarak yapmaktan en çok keyif aldığınız şey olabilir.

Listenizi daraltın

Potansiyel hobilerin uzun bir listesini yaptıysanız, listeyi gerçekten yapılabilecek beş şeye kadar daraltın. Yaşam tarzınız için en gerçekçi hobileri seçin ve sizi en çok heyecanlandıran hobileri belirleyin.

Başkalarına ulaşın

İlgilendiğiniz hobiyi hâlihazırda yapan birini tanıyorsanız, onlara ulaşın ve bu hobinin sizin için olup olmadığını anlamaya çalışın.

Test edin

Hobinizi keşfetmek istiyorsanız ama nereden başlayacağınızdan emin değilseniz bir süre bu hobiyi deneyin. Aşçılık dersleri, her türden zanaat dersleri, müzik, yürüyüş grupları ve çok daha fazlası gibi sonsuz sanal ve yüz yüze seçenekler var.

Mükemmeliyetçiliği bırakın

Yeni hobiler keşfederken, sevdiğiniz sürece o işte iyi olup olmamanızın bir önemi olmadığını kendinize hatırlatın. Yeni şeyler öğrenmek zaman alır, kimse size not vermiyor bu yüzden kendinize meydan okumayın. Boş zamanın veya öğrenme sürecinin tadını çıkarın.

