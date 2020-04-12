Trileçe nasıl yapılır?

İpek Bozkurt'tan özel Trileçe tarifi...

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Karamel soslu trileçe

Trileçe pandispanya hamuru için malzemeler (6-8 kişilik):

  • 5 yumurta
  • 2/3 su bardağı un (95gr)
  • 1/2 paket kabartma tozu (5gr)
  • 1/2 su bardağı nişasta (65gr)
  • 3/4 su bardağı şeker (150gr)
  • 1 tatlı kaşığı vanilya ekstresi

 

Trileçe süt sosu:

  • 1 kutu krema
  • 100 gr kaymak
  • 500 ml keçi sütü
  • 4 çorba kaşığı pudra şekeri

 

Karamel sosu:

  • 2 su bardağı şeker (400gr)
  • 1 çorba kaşığı bal (karamelin şekerlenmemesi için)
  • 2/3 su bardağı su (150gr)

 

 

Yapılışı

Pandispanya: Oda sıcaklığındaki yumurtaların sarısı ve beyazı ayrılır. Beyazları toplam şeker miktarının 1/3 (50gr)'ü ile kar kıvamı alana kadar çırpılır. Sarıları ise vanilya ekstresi ve şekerin geri kalan 2/3’ü (100gr) ile beyazlaşana kadar çırpılır. 2 ayrı kap içindeki çırpılmış yumurtalar bir spatula yardımıyla nazikçe birbirlerine karıştırılır ve bunlara elenmiş un, nişasta ve kabartma tozu eklenip yine spatula yardımı ile nazik bir şekilde yedirilir. Yağlanmış fırın kabına konur ve 30 dk. kadar önceden ısıtılmış 170°C fırında pişirilir. Bir kürdan ile hamurun pişip pişmediği kontrol edilir, kürdan temiz çıkmalıdır. Pişen pandispanya ılınmaya bırakılır, kabından çırkarmadan üstüne bir çatal veya kürdan ile delikler yapılır.

 

Süt sosu: Tüm malzemeler derin bir sürahinin içinde birleştirilir ve el mikseri ile pürüzsüz olana kadar çırpılır. Süt sosu ılınmış olan pandispanyanin üzerine dökülür, gerekirse birkaç aşamada yapılmalıdır bu işlem, iyice emmesi gerekir. Üstü örtülen tatlı buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirilir.

 

Karamel sos: Bir tavanın içinde toz şeker ve bal eritilir. Şeker eriyip istenilen rengi aldıgında altı kısılır, içine sıcak su ilave edilir ve tava tekrar ocak üzerine konur. Düşük ısıda tava içerisindeki karışım sürekli karıştırılarak bir dakika pişirilir ve ocaktan alınır. Bir sosluğun içine konur, ılınması beklenir. İçindeki su miktarindan dolayı katılaşmayacaktır ama soğudukça kıvam kazanır.

 

Servis: Dinlenmiş olan trileçe tatlısı, tabaklara bölüştürülür, üzerine hafif ılıtılmış olan karamel sosu dökülerek hemen servis edilir. (Karamel sosu sadece servis öncesi koyun, buzdolabı ve tatlının bol şuruplu olması, yapısını bozar, malum şeker nem sevmez)

 

 

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