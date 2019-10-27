Farklı aromalarla Türk kahvesi

Günün yorgunluğunu bir fincan kahve ile atıyorsunuz. Peki bol köpüklü, kıvamında kahve yapmanın püf noktalarını ne kadar biliyorsunuz?

Türk kahvesi pişirmenin inceliklerini ne kadar biliyorsunuz?

Türk kahvesi pişirmenin inceliklerini ne kadar biliyorsunuz? Günün yorgunluğunu bir fincan kahve ile atıyorsunuz. Peki bol köpüklü, kıvamında kahve yapmanın püf noktalarını ne kadar biliyorsunuz?

1. Cezveye su, kahve ve şeker koyulur, sonra ocağın altı açılır ve pişene kadar karışılmaz.

2. Kahve ılık veya sıcak suda kendini bıraktığı için, Türk kahvesi yaparken soğuk su kullanmak gerekir. Böylece kahve ısındıkça demlenerek pişer ve tadı daha iyi olur.

3. Cezvede pişen kahveyi arada bir karıştırmak en doğrusudur.

4. Hangisi doğru?

5. 1 Türk kahvesi fincanı için 2 tatlı kaşığı kahve yeterlidir. Fazlası tadının acı olmasına sebep olur.

6. Fincanları içlerine sıcak su koyarak ısıttıktan sonra kahveyi doldurmak, kahvenin sıcak ve köpüklü kalmasına yardımcı olur.

7. Köpüğü yükselirken kahveyi hemen ocaktan almak ve fincanlara doldurmak gerekir.

8. Önce şekerin suda erimesi beklenir, sonra kahve ilave edilip pişirilir.

9. Kahve en iyi nasıl muhafaza edilir?

10. Kahve suyuna maden suyu eklenirse kahve daha köpüklü olur.