Aromalı Türk kahvesi nasıl yapılır?

Geleneksel Türk lezzeti aromalarla buluştu. İşte aromalı Türk kahvesi tarifleri...

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Farklı aromalarla Türk kahvesi

Türk kahvesi geleneksel bir lezzettir. Bu geleneksel lezzetin içeriğini, damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz. 

 

Nutellalı Türk kahvesi

Nutellalı Türk kahvesini genellikle çikolata tutkunları severek tüketir. Nutella'nın içerisinde yer alan şeker, Türk kahvesinin içeriğini tatlandırır.

 

Nutellalı Türk kahvesi için malzemeler:

  • 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi
  • 1 tatlı kaşığı Nutella
  • Bir fincan su
  • Arzu edildiği kadar toz şeker

 

Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri cezvenin içerisine ekleyin. Kısık ateşte pişirmeye başlayın. Türk kahvesi köpük köpük olana kadar pişirmeye devam edin. 

 

 

 

Gül aromalı Türk kahvesi

Güllü Türk kahvesi, klasik bir Osmanlı içeceğidir. Gül suyu, kahveye ferah bir aroma katar.

 

Gül aromalı Türk kahvesi için malzemeler:

  • 2 tatlı kaşığı gül suyu
  • Bir fincan su 
  • 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
  • Arzu edilirse 1 tatlı kaşığı toz şeker

 

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cezvenin içerisine ekleyin. Kısık ateşte, kahve köpük köpük olana kadar pişirin.

 

 

Sütlü Türk kahvesi:

Sütlü Türk kahvesi, özel bir lezzettir. Türk geleneklerine göre bu kahve,ince belli çay bardağı ile servis edilir.

 

Sütlü Türk kahvesi için malzemeler: 

  • Bir fincan süt 
  • Yarım fincan su (sütün kesilmemesi için) 
  • 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi
  • Arzu edildiği kadar toz şeker 

 

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cezvenin içerisine ekleyin. Süt kaynayana kadar kahveyi pişirin.

 

 

 

Portakallı Türk kahvesi

Portakallı Türk kahvesi, yumuşak bir aromaya sahiptir. Portakal kabuğunun içerisinde Türk kahvesinin pişirilmesi, kahve keyfine lezzet katar.

 

Portakallı Türk kahvesi için malzemeler:

  • 1 adet içi boşaltılmış portakal
  • Bir fincan su
  • 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
  • Arzu edildiği kadar toz şeker

 

Hazırlanışı:

İçi boşaltılmış portakal kabuğunun içerisine tüm malzemeleri ekleyin. Türk kahvesi, köpük köpük olana kadar pişirmeye devam edin.

 

 

Türk kahvesi pişirmenin inceliklerini ne kadar biliyorsunuz? Günün yorgunluğunu bir fincan kahve ile atıyorsunuz. Peki bol köpüklü, kıvamında kahve yapmanın püf noktalarını ne kadar biliyorsunuz?
1. Cezveye su, kahve ve şeker koyulur, sonra ocağın altı açılır ve pişene kadar karışılmaz.
2. Kahve ılık veya sıcak suda kendini bıraktığı için, Türk kahvesi yaparken soğuk su kullanmak gerekir. Böylece kahve ısındıkça demlenerek pişer ve tadı daha iyi olur.
3. Cezvede pişen kahveyi arada bir karıştırmak en doğrusudur.
4. Hangisi doğru?
5. 1 Türk kahvesi fincanı için 2 tatlı kaşığı kahve yeterlidir. Fazlası tadının acı olmasına sebep olur.
6. Fincanları içlerine sıcak su koyarak ısıttıktan sonra kahveyi doldurmak, kahvenin sıcak ve köpüklü kalmasına yardımcı olur.
7. Köpüğü yükselirken kahveyi hemen ocaktan almak ve fincanlara doldurmak gerekir.
8. Önce şekerin suda erimesi beklenir, sonra kahve ilave edilip pişirilir.
9. Kahve en iyi nasıl muhafaza edilir?
10. Kahve suyuna maden suyu eklenirse kahve daha köpüklü olur.

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