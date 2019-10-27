Farklı aromalarla Türk kahvesi

Türk kahvesi geleneksel bir lezzettir. Bu geleneksel lezzetin içeriğini, damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz.
Nutellalı Türk kahvesi
Nutellalı Türk kahvesini genellikle çikolata tutkunları severek tüketir. Nutella'nın içerisinde yer alan şeker, Türk kahvesinin içeriğini tatlandırır.
Nutellalı Türk kahvesi için malzemeler:
Hazırlanışı:
Bütün malzemeleri cezvenin içerisine ekleyin. Kısık ateşte pişirmeye başlayın. Türk kahvesi köpük köpük olana kadar pişirmeye devam edin.
Gül aromalı Türk kahvesi
Güllü Türk kahvesi, klasik bir Osmanlı içeceğidir. Gül suyu, kahveye ferah bir aroma katar.
Gül aromalı Türk kahvesi için malzemeler:
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri cezvenin içerisine ekleyin. Kısık ateşte, kahve köpük köpük olana kadar pişirin.
Sütlü Türk kahvesi:
Sütlü Türk kahvesi, özel bir lezzettir. Türk geleneklerine göre bu kahve,ince belli çay bardağı ile servis edilir.
Sütlü Türk kahvesi için malzemeler:
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri cezvenin içerisine ekleyin. Süt kaynayana kadar kahveyi pişirin.
Portakallı Türk kahvesi
Portakallı Türk kahvesi, yumuşak bir aromaya sahiptir. Portakal kabuğunun içerisinde Türk kahvesinin pişirilmesi, kahve keyfine lezzet katar.
Portakallı Türk kahvesi için malzemeler:
Hazırlanışı:
İçi boşaltılmış portakal kabuğunun içerisine tüm malzemeleri ekleyin. Türk kahvesi, köpük köpük olana kadar pişirmeye devam edin.
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