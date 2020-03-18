Akdeniz usulü sarımsak soslu tavuk

Akdeniz mutfağına özel, sarımsak soslu tavuk tarifi...

Malzemeler

3 adet tavuk göğüs

4 diş sarımsak

1- 2 kahve fincanı krema

250 gr. tavuk suyu (tablette olur)

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı biberiye

1 tatlı kaşığı kekik

100 gr. un

Zeytinyağı



Yapılışı

Tavuk göğsünü çok ufak olmayan parçalar halinde bölün tuz, karabiber ve un ile harmanlayın. Yeterince büyük bir tavada veya tencerede zeytinyağını, sıvı yağı kızdırın. Una bulanmış tavuk parçalarının çabukça yanmayacak şekilde her tarafını çevirerek kızartın. Tavuklu tencereye beyaz şarabı, tavuk suyunu, kremayı da ilave ederek 5–10 dk. daha pişirin ezilmiş veya dövülmüş sarımsakları da katıp karıştırın. Daha önce hazırladığınız veya pişirdiğiniz yeşil renkli erişte veya gıda boyası ile yeşile renklendirilmiş pilav ile servis edin.





Not: Yeşil renk servis görünümünü güzelleştirir.