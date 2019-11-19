Sucuklu makarna nasıl yapılır?

Pratik bir tarif: Sucuklu makarna tarifi...

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Sucuklu makarna

Sucuklu makarna için malzemeler

  • ½ paket fiyonk makarna
  • 300 gr. sucuk
  • 25 gr. margarin
  • 1 adet yeşil dolmalık biber
  • 1 adet kırmızı dolmalık biber
  • 1 orta boy soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 150 gr. kültür mantarı 1 su bardağı
  • ½ bardak tavuk suyu
  • 1 çorba kaşığı buğday nişastası
  • 2 çorba kaşığı taze fesleğen veya 1 çorba kaşığı kuru fesleğen
  • 1 adet kabuğu soyulmuş domates

 

Sucuklu makarna nasıl yapılır?

Sarımsağı dövün, sucuğu ince halka halinde doğradıktan sonra ortadan kesin. Domatesleri iri tavla zarı büyüklüğünde. Dolmalık biberleri 1 veya 2 cm. lik kareler halinde doğrayın. Soğanları yemeklik hale getirdikten sonra margarinde öldürün. İçine sarımsağı, sucukları, ufak doğranmış mantarları da katarak 5 dk. kadar kavurun. Daha sonra içinde buğday nişastası eritilmiş tavuk suyunu ekleyin. Eğer kuru fesleğen (Basilicum) kullanıyorsanız onu da bu esnada karışıma katın. Domatesleri ve dolmalık biberleri de ekleyerek bir taşım kaynatın. Makarnayı içinde 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sıvı yağ bulunan büyük bir tencerede haşlayın. Makarnaları su kaynadıktan sonra içine atın ve 12 dk. haşlayın. Suyunu süzdükten sonra soğuk sudan geçirmeyin. İçinde bir çorba kaşığı zeytinyağı bulunan servis tabağına aktararak karıştırın. Yeterince taze kırılmış karabiber ve tuz ekleyin. Daha önce hazırlanan sosu servis tabağındaki sıcak makarnaların üzerine dökün. Taze fesleğen kullanıyorsanız ince kıyılmış fesleğenleri de makarnaların üzerine serpin.

 

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