Sucuklu makarna

Sarımsağı dövün, sucuğu ince halka halinde doğradıktan sonra ortadan kesin. Domatesleri iri tavla zarı büyüklüğünde. Dolmalık biberleri 1 veya 2 cm. lik kareler halinde doğrayın. Soğanları yemeklik hale getirdikten sonra margarinde öldürün. İçine sarımsağı, sucukları, ufak doğranmış mantarları da katarak 5 dk. kadar kavurun. Daha sonra içinde buğday nişastası eritilmiş tavuk suyunu ekleyin. Eğer kuru fesleğen (Basilicum) kullanıyorsanız onu da bu esnada karışıma katın. Domatesleri ve dolmalık biberleri de ekleyerek bir taşım kaynatın. Makarnayı içinde 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sıvı yağ bulunan büyük bir tencerede haşlayın. Makarnaları su kaynadıktan sonra içine atın ve 12 dk. haşlayın. Suyunu süzdükten sonra soğuk sudan geçirmeyin. İçinde bir çorba kaşığı zeytinyağı bulunan servis tabağına aktararak karıştırın. Yeterince taze kırılmış karabiber ve tuz ekleyin. Daha önce hazırlanan sosu servis tabağındaki sıcak makarnaların üzerine dökün. Taze fesleğen kullanıyorsanız ince kıyılmış fesleğenleri de makarnaların üzerine serpin.
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