Avokadolu humus
Müjgan Yurtseven'den lezzetli bir tarif: Avokadolu humus...
Tarif defterimden; yemek öncesi lezzetli atıştırmalık…
Dondurucuda haşlanmış nohutlarınız varsa 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu lezzeti deneyin derim.
Servis: 8 kişilik
Hazırlama süresi: 10 dakika
Malzemeler:
- 1 adet büyük boy olgun avokado
- 250 gr haşlanmış nohut (haşlandıktan sonraki ölçü)
- 6 çorba kaşığı tahin
- 1 adet taze sıkılmış limonun suyu
- 4 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
Üzerini süslemek için:
- 6-7 adet haşlanmış nohut, kabukları soyulmuş
- Yarım çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- Taze nane yaprakları
Yapılışı:
- Avokadoyu ikiye bölüp çekirdeğini çıkardıktan sonra kaşıkla oyarak blendıra alın.
- Nohut, tahin, limon suyu, sarımsak, tuz ve zeytinyağını ilave ederek malzemeler tamamen ezilip homojen bir kıvam alana kadar blendırdan geçirin.
- Hazırladığınız karışımı servis kasesine aktarın.
- Tatlı kaşığının tersiyle fotoğraftaki gibi kenarlarından ortaya doğru oyuk açın. Oyuklara kabuğu soyulmuş nohutları serpin. Pul biber, zeytinyağı ve nane ile süsleyin.
- Kızarmış kıtır ekmeklerle servis yapın.
- Servisten bir gün önce hazırlayıp buzdolabında kapağı sıkıca kapatılmış cam kavanozda saklayabilirsiniz.
Afiyetle sevgiyle kalın…
mujgan@chezmaman.com.tr
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