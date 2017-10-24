Avokadolu humus

Müjgan Yurtseven'den lezzetli bir tarif: Avokadolu humus...

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Avokadolu humus
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Tarif defterimden; yemek öncesi lezzetli atıştırmalık…

 

Dondurucuda haşlanmış nohutlarınız varsa 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu lezzeti deneyin derim.

 

Servis: 8 kişilik

 

Hazırlama süresi: 10 dakika

 

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy olgun avokado
  • 250 gr haşlanmış nohut (haşlandıktan sonraki ölçü)
  • 6 çorba kaşığı tahin
  • 1 adet taze sıkılmış limonun suyu
  • 4 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

 

Üzerini süslemek için:

  • 6-7 adet haşlanmış nohut, kabukları soyulmuş
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • Taze nane yaprakları

 

Yapılışı:

  • Avokadoyu ikiye bölüp çekirdeğini çıkardıktan sonra kaşıkla oyarak blendıra alın.
  • Nohut, tahin, limon suyu, sarımsak, tuz ve zeytinyağını ilave ederek malzemeler tamamen ezilip homojen bir kıvam alana kadar blendırdan geçirin.
  • Hazırladığınız karışımı servis kasesine aktarın.
  • Tatlı kaşığının tersiyle fotoğraftaki gibi kenarlarından ortaya doğru oyuk açın. Oyuklara kabuğu soyulmuş nohutları serpin. Pul biber, zeytinyağı ve nane ile süsleyin.
  • Kızarmış kıtır ekmeklerle servis yapın.
  • Servisten bir gün önce hazırlayıp buzdolabında kapağı sıkıca kapatılmış cam kavanozda saklayabilirsiniz.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

mujgan@chezmaman.com.tr

 

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