Patatesli brokoli köftesi tarifi

Müjgan Yurtseven'den lezzetli bir sebze köftesi tarifi...

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Patatesli brokoli köftesi
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Dışı çıtır çıtır, pişerken içinde eriyen peynirle yumuşacık olan bu  köfteler brokoli sevmeyenlerin bile beğenecekleri lezzette. Yemek öncesi sıcak atıştırmalık olarak veya sebze yemeyen çocuklara besleyici bir öğün olarak hazırlayabilirsiniz.

 

Servis: 20 -22 adet

Hazırlama, pişirme süresi: 1 saat

 

Malzemeler:

  • 3 orta boy patates, yarım kilo
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • Yarım su bardağı süt, 100 ml
  • 1 adet brokoli, yarım kilo
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı, brokoliyi sotelemek için
  • 3-4 diş sarımsak, ezilmiş
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 yumurta
  • 150 gr cheddar peynir, küçük küpler halinde doğranmış
  • 5 dilim bayat ekmek, rondoda ufalanmış
  • Yarım su bardağı sıvıyağ, 100 ml / köfteleri kızartmak için

 

 

Yapılışı:

Patateslerin kabuklarını soyup yıkayın, her birini ortadan ikiye kesip tencereye alın ve üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip yaklaşık 20 dakika haşlayın.

 

Haşlanan patateslerin suyunu süzdükten sonra patates ezici veya çatalla iyice ezin. Tencereye tereyağını ve sütü alın, kısık ateşte tereyağı eridikten sonra ocağı kapatın. Ezilmiş patatesler, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi, tereyağı & süt karışımına ilave edip karıştırın ve kenarda bekletin.

 

Brokolinin sapına doğru sert olan bölümlerini kesip atın, çiçekli bölümlerini iri parçalara ayırın ve yıkayıp süzgeçe alın. Tavaya 2 çorba kaşığı zeytinyağı alarak, ocağı orta ateşe ayarlayın. Zeytinyağı ısınınca brokolileri ilave edin ve ara sıra karıştırarak brokoliler pembeleşip yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika soteleyin, bu arada ocağın sıcaklığı fazla gelirse kısık ateşe ayarlayın. Ezilmiş sarımsak, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin, sarımsakların yanmamasına dikkat edin!

 

Sotelenen brokolileri kesme tahtasına alın ve mümkün olduğu kadar zar gibi küçük parçalar halinde doğrayın.

 

Önceden hazırladığınız patates püresi, brokoli parçaları, 2 yumurta, cheddar peynir ve ufalanmış ekmeğin yarım su bardağı kadarını geniş bir kaba alın. Elinizle yoğurun ve  mandalina  boyutunda yuvarlaklar hazırlayın, bir cm kalınlığında olacak gibi yassılaştırın.

 

 

 

Köftelerin her iki tarafını ufalanmış ekmeğe bulayın (yumuşak olduğundan şekillerini bozmamaya dikkat etmek gerek), tepsiye tek sıra halinde yerleştirin.

 

 

 

Köfteleri üç partide pişirin, her defasında tavaya sıvıyağın 1/3 nü alın, ocağı orta ateşe ayarlayıp yağ ısınınca köfteleri aralıklı olarak yerleştirin. Yaklaşık 3 dakika kızardıktan sonra diğer tarafını dikkatli bir şekilde spatula ile çevirip 3 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis edin.

 

Afiyetle sevgiyle kalın… 

 

 

 

 

Notlar:

*Köfteleri yemekten bir kaç saat önceden kızartabilirsiniz. Fırında yaklaşık 10 dakika ısıttıktan sonra sıcak olarak servis etme kolaylığı olacaktır.

*Eğer elinizde tam buğday ekmeği varsa benim yaptığım gibi onu ufalayın derim, beyaz ekmekten daha lezzetli olup köftenin dışını çıtır çıtır yapıyor.

 

 Müjgan Yurtseven

mujgan@chezmaman.com.tr

 

 

 

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    20 Şubat 2017 Pazartesi 22:21

    Çok güzel bir tarif. Hemen deneyip oğluşuma brokoli yedireceğim. Teşekkürler.

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