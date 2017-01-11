Kızarmış ekmeğe lezzet ve sağlık katın!

Sabahları evden erken çıkmak zorundasınız ve zaman kaybetmeden bir şeyler yemek istiyorsanız, işte bu tostlar tam size göre. Ekmek seçimini siz kendiniz belirleyin. İster beyaz, ister tam tahıllı, ister kepekli ekmek ama ek şeker bulundurmadığından emin olun. Daha farklı bir versiyon yapmak isterseniz de, kepekli krakerleri ya da kahverengi pirinç keklerini de deneyebilirsiniz.
Malzemeler
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Malzemeler
Malzemeler
Ekmek dilimlerini kahverengi olana kadar kızartın ve bir mutfak tahtasına koyun. Her bir dilim tost veya pirinç keklerinin üstüne fıstık ezmesi veya yoğurt sürün. Sonra reçel veya balın üstüne ekleyerek, farklı meyveleri ve fındıkları üstüne serpin.
Not: Bu üç tost tarifi, basit, hızlı ve besleyici kahvaltı için mükemmeldir. Gerçekten açsanız, bu tostlar atıştırmalık olarak size yeterli olacaktır. Siz isteğinize göre farklı kombinasyonlar yapabilirsiniz.
Afiyet olsun...