Kızarmış ekmeğe lezzet ve sağlık katın!

Kızarmış ekmeğe lezzet ve sağlık katmanın 3 yolu

Sağlıklı olmanın yolu daha az yemek değil, daha doğru beslenmektir.

Sabahları evden erken çıkmak zorundasınız ve zaman kaybetmeden bir şeyler yemek istiyorsanız, işte bu tostlar tam size göre. Ekmek seçimini siz kendiniz belirleyin. İster beyaz, ister tam tahıllı, ister kepekli ekmek ama ek şeker bulundurmadığından emin olun. Daha farklı bir versiyon yapmak isterseniz de, kepekli krakerleri ya da kahverengi pirinç keklerini de deneyebilirsiniz.

Badem ve ahududu

Malzemeler

2-3 yemek kaşığı badem yağı

2 yemek kaşığı şekersiz veya ev yapımı çilek reçeli

1 yemek kaşığı ahududu

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Yoğurtlu ve bal

Malzemeler

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı bal

2-3 çay kaşığı ezilmiş antep fıstığı

1 yemek kaşığı yaban mersini

Fıstık ezmesi ve muz

Malzemeler

2-3 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 yemek kaşığı bal

1/2 muz

İsteğe bağlı 2-3 çay kaşığı fındık ezmesi

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Ekmek dilimlerini kahverengi olana kadar kızartın ve bir mutfak tahtasına koyun. Her bir dilim tost veya pirinç keklerinin üstüne fıstık ezmesi veya yoğurt sürün. Sonra reçel veya balın üstüne ekleyerek, farklı meyveleri ve fındıkları üstüne serpin.

Not: Bu üç tost tarifi, basit, hızlı ve besleyici kahvaltı için mükemmeldir. Gerçekten açsanız, bu tostlar atıştırmalık olarak size yeterli olacaktır. Siz isteğinize göre farklı kombinasyonlar yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...