Köfteli patlıcan ezmesi

Altında patlıcan, domates, sarımsak ve rende kaşarlı ezme ve üzerindeki minik köftelerin çok yakıştığı meze & yemek arası nefis lezzet.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

Köftesi için;

250 gr orta yağlı dana kıyma

250 gr orta yağlı dana kıyma 1 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı galeta unu 1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tuz 1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber 2 - 3 dal maydanoz, incecik doğranmış

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2 orta boy patlıcan

2 orta boy patlıcan 2 domates

2 domates 5 - 6 diş sarımsak

5 - 6 diş sarımsak 4 -5 yemek kaşığı zeytinyağı

4 -5 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tuz Yarım su bardağı sıcak su, 100 ml

Yarım su bardağı sıcak su, 100 ml 1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar

Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar 3 - 4 dal maydanoz, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Köfte malzemelerini iyice yoğurup minik toplar halinde yuvarlayın.

*Patlıcanı iki tarafından alacalı soyun, uzunlamasına kesip her birini enine ikiye kesin ve görseldeki gibi tavaya yerleştirin. Domatesleri ortadan ikiye kesip patlıcanların yanına yerleştirin. Kabuğu soyulmuş sarımsakları aralara serpiştirin. Üzerlerine zeytinyağı akıtın ve tuz serpin. Tavanın kapağı kapalı olarak kısık ateşte patlıcanlar yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin ve ocağı kapatın (bu arada pişerken domatesin suyu yeterli gelmezse yarım bardak sıcak suyu kenarından akıtın).

*Pişen domateslerin kabuklarını soyun, patlıcanların da kabuklarını soyabildiğiniz kadar soyun ve spatula yardımıyla iyice ezin. Ocağı tekrar kısık ateşe ayarlayıp biber salçasını ekleyerek iyice karıştırın. Rendelenmiş peyniri ilave edip peynir eriyene kadar karıştırarak ocağı kapatın. Patlıcan ezmesini servis tabağına aktarın.

*Köfteleri airfriyer veya tavada kızartıp ezmenin üzerine sıralayın.

*Üzerlerine maydanoz serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...