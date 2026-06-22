Köfteli patlıcan ezmesi

Altında patlıcan, domates, sarımsak ve rende kaşarlı ezme ve üzerindeki minik köftelerin çok yakıştığı meze & yemek arası nefis lezzet.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 10 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
Köftesi için;
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Yapılışı:
*Köfte malzemelerini iyice yoğurup minik toplar halinde yuvarlayın.
*Patlıcanı iki tarafından alacalı soyun, uzunlamasına kesip her birini enine ikiye kesin ve görseldeki gibi tavaya yerleştirin. Domatesleri ortadan ikiye kesip patlıcanların yanına yerleştirin. Kabuğu soyulmuş sarımsakları aralara serpiştirin. Üzerlerine zeytinyağı akıtın ve tuz serpin. Tavanın kapağı kapalı olarak kısık ateşte patlıcanlar yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin ve ocağı kapatın (bu arada pişerken domatesin suyu yeterli gelmezse yarım bardak sıcak suyu kenarından akıtın).
*Pişen domateslerin kabuklarını soyun, patlıcanların da kabuklarını soyabildiğiniz kadar soyun ve spatula yardımıyla iyice ezin. Ocağı tekrar kısık ateşe ayarlayıp biber salçasını ekleyerek iyice karıştırın. Rendelenmiş peyniri ilave edip peynir eriyene kadar karıştırarak ocağı kapatın. Patlıcan ezmesini servis tabağına aktarın.
*Köfteleri airfriyer veya tavada kızartıp ezmenin üzerine sıralayın.
*Üzerlerine maydanoz serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...