Balkabaklı ekmek

Malzemeler (2 somun)
Yapılışı
Fırını 165 derecede ısıtın ve ekmek kalıplarını yağlayın. Unu, tuzu, kabartma tozunu, karbonatı ve baharatları bir kapta iyice karıştırın. Başka bir kapta tereyağını ve şekeri mikserle çırpın. Her bir malzemede çırparak sırasıyla yumurtayı ve balkabağı püresini ekleyin. Karışımın topaklaşmış ve tane tane gözükmesi gayet normaldir. Unlu karışımı da birleştirerek düşük hızda iyice karışana kadar çırpın. Karışımı ekmek kalıplarına aktarın ve 65 – 75 dakika pişirin. Somunları 10 dakika kalıplarında soğumaya bırakıp sonrasında tamamen soğuması için ızgaraya çıkarın. Ekmekleriniz ertesi güne kalırsa dilimler halinde kızartabilirsiniz.
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