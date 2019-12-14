Balkabaklı ekmek nasıl yapılır?

Kendi ekmeğini kendi yapanlara lezzetli bir ekmek tarifi...

Malzemeler (2 somun)

2 su bardağı un

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı öğütülmüş karanfil

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı öğütülmüş muskat

2 su bardağı şeker

3/4 su bardağı yumuşak tereyağı

2 büyük boy yumurta

450 gr balkabağı püresi

Yapılışı

Fırını 165 derecede ısıtın ve ekmek kalıplarını yağlayın. Unu, tuzu, kabartma tozunu, karbonatı ve baharatları bir kapta iyice karıştırın. Başka bir kapta tereyağını ve şekeri mikserle çırpın. Her bir malzemede çırparak sırasıyla yumurtayı ve balkabağı püresini ekleyin. Karışımın topaklaşmış ve tane tane gözükmesi gayet normaldir. Unlu karışımı da birleştirerek düşük hızda iyice karışana kadar çırpın. Karışımı ekmek kalıplarına aktarın ve 65 – 75 dakika pişirin. Somunları 10 dakika kalıplarında soğumaya bırakıp sonrasında tamamen soğuması için ızgaraya çıkarın. Ekmekleriniz ertesi güne kalırsa dilimler halinde kızartabilirsiniz.