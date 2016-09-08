Fransız usulü tereyağlı bezelye

Sebzelerini bu lezzetli bezelyelerle yiyen hiç kimse şikayet etmeyecek. İşte Fransız usulü tereyağlı bezelye tarifi...

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Fransız usulü tereyağlı bezelye

Fransız usulü tereyağlı bezelye için malzemeler:

  •  1 küçük doğranmış yeşil soğan 
  • 2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı 
  • 2 ölçü dondurulmuş bezelye 
  • 1 yemek kaşığı tavuk suyu 
  • 3/4 çay kaşığı Fransız baharatı 
  • 2 çay kaşığı limon kabuğu 
  • 2 çay kaşığı limon suyu 
  • Koşer tuzu 
  • Taze öğütülmüş karabiber

 

Fransız usulü tereyağlı bezelyenin hazırlanışı: 

Yeşil soğanları, 1 yemek kaşığı tereyağı ile birlikte, orta ateşte, 2-3 dakika boyunca yumuşayana dek pişirin. Dondurulmuş bezelyeleri, tavuk suyunu ve Fransız baharatını ekleyin ve 4-6 dakika boyunca pişirin. Kalan tereyağını, limon kabuklarını ve limon suyunu da ekleyip karıştırdıktan sonra tuz ve karabiberle lezzetlendirin.

  

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