Fransız usulü tereyağlı bezelye
Sebzelerini bu lezzetli bezelyelerle yiyen hiç kimse şikayet etmeyecek. İşte Fransız usulü tereyağlı bezelye tarifi...
Fransız usulü tereyağlı bezelye için malzemeler:
- 1 küçük doğranmış yeşil soğan
- 2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
- 2 ölçü dondurulmuş bezelye
- 1 yemek kaşığı tavuk suyu
- 3/4 çay kaşığı Fransız baharatı
- 2 çay kaşığı limon kabuğu
- 2 çay kaşığı limon suyu
- Koşer tuzu
- Taze öğütülmüş karabiber
Fransız usulü tereyağlı bezelyenin hazırlanışı:
Yeşil soğanları, 1 yemek kaşığı tereyağı ile birlikte, orta ateşte, 2-3 dakika boyunca yumuşayana dek pişirin. Dondurulmuş bezelyeleri, tavuk suyunu ve Fransız baharatını ekleyin ve 4-6 dakika boyunca pişirin. Kalan tereyağını, limon kabuklarını ve limon suyunu da ekleyip karıştırdıktan sonra tuz ve karabiberle lezzetlendirin.