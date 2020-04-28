Sahur için pratik tarifler

Sahurda bu pratik tarifi mutlaka denemelisiniz! İşte size pratik sahur menüleri.

Simit, Türk insanın en sevdiği tatlardan birisi. Genellikle peynir ve çayla beraber tüketilen simidi bambaşka şekillerde hazırlayabilirsiniz.

Özellikle sahur yemekleri için pratik bir tarif.

Yumurtalı simit

Malzemeler

1 simit

1 yumurta

Rende kaşar

Tereyağı

Karabiber

Hazırlanışı

Simidi ortada ikiye bölün. Tavada erittiğiniz tereyağında simidi rengi dönene kadar kızartın. Simidin tam ortasına yumurtayı kırın. Susamlı köşelere rende kaşarı ve karabiberi ekleyin. Üzerini bir kapakla kapatıp yumurtaı sevdiğiniz kıvamda pişirin. Afiyet olsun.

Yumurtalı simit!

Tost makinasında patates cipsi

Sahur için pratik bir diğer tarifse tost makinasında patates cipsi! Pratik ve lezzetli bu tarifi kendinize saklamak isteyeceksiniz! Lezzetli olduğu kadar havalı bir tarif!

Malzemeler

3 patates,

Kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Hazırlanışı

Patatesleri ve kaşarı rendeleyin. Bir miktar tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Tost makinasına yağlı kağıdı yayın. Karışımı yağlı kağıt üzerine eşit miktarda yerleştirin 15 dakika pişirin.

Patates tost tarifi!

Yağsız kabak mücveri

Mücverin her haline bayılıyoruz! Yaz günlerinde kızartmadan kaçınıyorsanız yağsız kabak mücveri en az patates cipsi kadar havalı bir tarif. Bu sefer mücveri fırında yapacağız.

Malzemeler

2 kabak

1 havuç

Taze soğan

Maydanoz

Dereotu

2 yumurta

Kabartma tozu

Un

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri rendeleyin. Yumurta, kabartma tozu ve unu da ekleyip 180 derecelik fırında 25 dakika pişirin.