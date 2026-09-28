Aşkın sadece aydınlık, uyum ve pembe bulutlardan ibaret olduğunu sanıyorsanız, büyük bir yüzleşmeye hazır olun. Yaşamınızda hiç inmediğiniz kadar derine inmeye, kendi karanlığınızla korkusuzca yüzleşmeye ve o güne dek kilitli tuttuğunuz kapıları ardına kadar açmaya cesaretiniz var mı? 10 Eylül’de, özdeğerin ve tutkunun gezegeni Venüs, gölgelerimizle tanışmamız için Akrep burcuna geçti. Ancak bu sular sandığımızdan çok daha derin. 2 Ekim'de, tam 8 yıl aradan sonra deneyimleyeceğimiz en sert Venüs Retrosu için yeraltına inmek üzereyiz. İlişkilerdeki kontrolü, güveni, bağlılığı ve "gerçekten bir olma" halimizi sorgulayacağız. 25 Ekim itibarıyla, bu yüzleşmenin dengesini kurabilmemiz için retro Terazi burcuna kayarken; aynı gün Merkür de zihnimizi karanlığa çekmek üzere Akrep burcunda gerilemeye başlayacak.

Venüs Akrep burcuna adım attığında, aşk yeryüzünden çekilir ve yeraltına iner. Estetik, güzellik ve nezaket arayışının yerini salt "gerçek" alır. Bu döngüde istediğimiz şey sahte gülücükler değil; ruhsal olarak çırılçıplak kalabilmek, korkuları örtbas etmeden paylaşabilmek, var olanı yumuşatmadan karanlığımızla birbirimizi kabul edebilmektir. Eğer o derin bağı hissedemiyorsak, içimizdeki enerji hızla yön değiştirir; güvensizliğe, kıskançlığa, kontrol takıntısına ve birbirinin ışığını söndüren toksik bağlara dönüşür.

Bu derinliği anlamak için mitolojinin bize fısıldadığı sırlara kulak vermeliyiz. Tıpkı Persephone'nin yeraltı dünyasına adım atması gibi... O, yeryüzünde çiçekler toplayan neşeli ve saf bir kızken, yeraltı tanrısı Hades'in sarsıcı aşkıyla tanışır ve yeraltına kaçırılır. Annesi Demeter'in üzüntüsü yeryüzünü kuraklığa mahkum edince, serbest bırakılması istenir. Ancak yeraltı dünyasının değişmez bir kuralı vardır: Orada bir şey yiyen, oraya ait olur. Persephone o nar tanesini yer; çünkü artık karanlığını görmüş, kimliklerinden soyunmuş ve içindeki gerçek tutkuyu keşfetmiştir. Anlaşma gereği yılın yarısını yeryüzünde, yarısını yeraltında geçirir. Biz de bu retro tamamlandığında, tıpkı Persephone gibi, artık eski halimize dönemeyeceğimiz bir eşiği geçip dönüşmüş olacağız.

Ve tıpkı Sümer mitolojisindeki İnanna gibi... Yeryüzünün ihtişamlı aşk tanrıçası İnanna, her şeye sahip olma arzusuyla yeraltı kraliçesi olan kız kardeşi Ereşkigal’i görmeye iner. Ancak bu inişin ağır bir bedeli vardır. Yeraltındaki 7 kapıdan geçerken her birinde takılarını, kıyafetlerini, tacını ve tüm dünyevi kimliklerini tek tek bırakarak çırılçıplak kalır. Karanlığıyla, vazgeçişleriyle ve kız kardeşinin suretinde kendi gölgeleriyle yüzleşir. "Hep" ve "hiç" olabilmeyi aynı anda tadar. Kendi değerinin sahip olduklarına bağlı olmadığını idrak edip dirildikten sonra yeryüzüne çıkar. İşte tam o esnada, Venüs retrosu bitmiştir. Biz de bambaşka bir kimlikle bu döngüden çıkarız.

Retronun başlangıcı, o ilk kapıyı açar. Gerileme süreci boyunca kapılar açık kalır; anlamaktan kaçtığımız, yüzleşmekten korktuğumuz tüm derslere geri döneriz. Venüs 4 Aralık'ta yeniden Akrep burcuna geçtiğinde ise o kapılar bir daha açılmamak üzere kapanır.

Bu nedenle Akrep burcundaki Venüs retrosu, sadece eski sevgililerin geri döndüğü sıradan bir astrolojik olay değildir. Bu, kimin bizde hangi yarayı açığa çıkardığının, üzerimizde neyin güç sahibi olduğunun hikayesidir. Evet, geçmiş yeniden karşımıza dikilebilir; ancak asıl amacı, ilişkilerimizde bizi yöneten korkuları fark edip kendi gerçek gücümüzü elimize almamızı sağlamaktır.

Venüs retrosu tamamlandığında, belki hayatımızda yeni bir şey istemeyeceğiz. Ancak neyi, kimi, neden istediğimizi ve bu arzunun ruhumuzda neye mal olduğunu artık çok iyi biliyor olacağız. İlişkilerimizi yöneten görünmez iplerin sevgiye mi yoksa korkuya mı ait olduğunu idrak edeceğiz. Unutmayın; yeraltına inmeye cesaret edemeyen, yeryüzündeki ışığın gücüne sahip olamaz. Şimdi; derinleşme, yüzleşme, karanlığı kucaklama ve en sonunda küllerinden çok daha parlak doğma vakti.

Bu döngüde;

Retro boyunca hepimiz; değerimizi sorguayabilir, kendimizi beğenmeyerek imajımızı değiştirmek isteyebilir, keyifsiz, tutkusuz ve isteksiz hissedebiliriz. Estetik, alışveriş, kuaför için uygun bir zaman değildir.

Gizli saklı konular ortaya çıkabilir, geçmiş ilişki ve konular geri gönebilir, ancak fevri, büyük ve radikal kararlardan kaçınmalıyız. Nikah, satın alma ve imzalar içinde uygun değildir.

Maddi anlamda krizler, büyük zamlar ve büyük dalgalanmalar yaşanabilir. Büyük yatırımlardan, alışverişlerden kaçınmalı, borçlarımızı tamamlamaya odaklanmalıyız.

Sağlık anlamında; bel, böbrek, idrar yolları, cinsel organlar bu döngüde çok daha hassas olabilir.

Sanatsal ve yaratıcı çalışmalar yapmak, bilinçaltı terapileri, cinsel terapilere katımak, eski eşyalardan arınmak, kedi sahiplenmek için uygun bir dönemdir.

Burçlara özel etkileri

Koç

Savaşçı zırhını bırakıp en derin duygusal korkularınla yüzleşme zamanı. Venüs retrosu senin için mahremiyet, güven, ortak kaynaklar ve ruhsal bağlar alanında derin bir yolculuğu başlatıyor. Bir başkasıyla gerçekten bir olurken güç ve kontrol savaşlarına girmeden alanını korumayı ve şeffaf kalmayı deneyimleyebilirsin. Geçmişten gelen alma-verme dengesizlikleri, mali borçlar ve yarım kalmış hesaplar su yüzüne çıkıp tamamlanırken, seni tutsak eden bağlar ile ruhunu besleyen gerçek yakınlığı birbirinden ayıracaksın.

Boğa

Burcunun gezegeni Venüs, seni en büyük aynan olan ilişkilerin üzerinden derin bir yüzleşmeye çağırıyor. İlişkilerinde halının altına süpürdüğün tüm kırgınlıklar, kaybetme korkuları ve bastırdığın duyguların tamamen görünür hale gelebilir. Karşındaki insanın sana tuttuğu aynada kendi gölgelerini izlerken, gerçek bağlılığı ve doğru dengeleri kurmayı, korkularından özgürleşmeyi deneyimleyebilirsin. Eski defterlere ve sırf alışkanlık yüzünden tutunduğun bağlara, davranışlara veda etme zamanı.

İkizler

Zihnin karmaşasından sıyrılıp; ruhunun, bedeninin ve kalbinin sessiz çığlığına kulak verme zamanı. Venüs retrosu günlük yaşamının ritmini, alışkanlıklarının sana ne kadar iyi geldiğini, çalışma ortamını ve kendine sunduğun özdeğer kalıplarını derin bir süzgeçten geçirmeye geliyor. Otomatik pilotta yaşadığın rutinlerin içindeki duygusal eksiklikleri fark ederken, enerjini gizlice tüketen alanlardan çekilmeyi öğreneceksin. Unuttuğun yaratıcı ilhamlar ve yarım kalmış duygusal konular, yeniden su yüzüne çıkarken; sadece günü geçirmek yerine, hayattan gerçek bir zevk almak için yapabileceklerini görmeye davetlisin.

Yengeç

Aşkın, tutkunun ve yaratıcılığının en derin katmanlarına ineceğin bir kalp şifası döngün başlıyor. Bu retro seni neşeyle, tutkuyla ve romantizmle yeniden bağ kurmaya davet ederken, kırılganlığını bir zayıflık değil en büyük gücün olarak kabul etmeni istiyor. Kalbinin geçmişte takılı kaldığı anlar ve ailevi köklerinden taşıdığın duygusal yükler görünür hale gelebilir. Başkalarının onayını kazanmaya çalışmak yerine, kendi iç dünyanda nerede gerçekten evinde hissettiğini keşfedeceğin bir dönüşümün eşiğindesin.

Aslan

Ruhunun derinliklerinde saklı çocukluk anılarına, aile dinamiklerine, ev yaşamına ve duygusal dünyana uzanan derin bir süreç başlıyor. Venüs retrosu seni dış dünyadaki sahnenden çekip en mahrem alanın olan evinin ve ruhunun iç dünyasına davet ediyor. Geçmişte ifade edemediğin kırgınlıklar, söyleyemediğin sözler veya kapanmamış ailevi meseleler gün yüzüne çıkabilir. Evini güzelleştirebilir, yarım kalan işleri tamamlayabilir, daha çok kendinle kalmak isteyebilirsin. Gerçekten ait olduğun yeri dışarıda değil kendi iç dünyanda, sınırlarını doğru çizdiğinde bulacaksın.

Başak

Zihninin derinliklerine inip kelimelerin ardındaki gerçek gücünü keşfetme zamanı. Venüs retrosu yakın çevrenle olan bağlarını, geçmişte yarım kalan konuşmaları ve ifade edilmemiş derin kırgınlıkları yeniden gün yüzüne çıkarabilir. Sustuğun veya sadece mantığınla geçiştirmeye çalıştığın duygularını artık ifade edebilirsin. Bu süreç ilerledikçe özdeğerine, sınırlarına ve emeklerine daha çok değer vermeyi deneyimleyebilirsin. Gizemli konuları araştırabilir, sohbetlerini derinleştirebilir, sözlerinle daha yaratıcı ve etkileyici olabilirsin.

Terazi

Seni gerçekten değerli hissettiren şeyler neler? Bu döngüde, sahip olduklarına daha çok değer vermeyi deneyimleyebilirsin. Yönetici gezegenin Venüs gerilerken, önce maddi dünyadaki güvenlik algını, kazançlarını ve kendini ne kadar değerli bulduğunu derin bir süzgeçten geçirebilir. Zamanını, kazancını, emeğini, değerlerini daha seçici ve dikkatli sunmaya başlayabilirsin. Kendine ve dünyana kıymet verdikçe, çok daha fazlasını çekmeye başlayabilirsin. Kaybetme korkunu, kıtlık bilincini, gelecek endişelerini geride bırakmaya davetlisin.

Akrep

Bu büyük derinleşme yolculuğunun ve devasa dönüşümün başrolünde sen varsın. Venüs burcunda gerilerken tüm maskeleri indirip; bedeninin, çekiciliğinin ve arzularının en karanlık köşelerine ışık tutmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar gizli kalmış konular, korkuların, bastırılmış tutkuların ve ruhunu yoran görünmez bağlar bu süreçte tamamen açığa çıkabilir. Onlarla yüzleşerek, kendi gücünü ve çekiciliğini daha çok fark edebilirsin. Senin için bir içe dönüş süreci başlıyor, retro bittiğinde seninle birlikte nelerin kalarak ışığa beraberinde döneceğini seçeceksin.

Yay

Bilinçaltının en gizemli, en derin denizlerine inip ruhsal bir inzivada kendi iç sesinle baş başa kalma zamanındasın. Venüs retrosu; gizli kalmış isteklerini, ruhunun ihtiyaçlarını ve henüz tamamlanmamış karmik bağlarını su yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Geçmişin gölgeleri karanlıktan çıkıp kalbini yoklarken, seni içten içe tüketen görünmez prangalardan özgürleşme fırsatı bulacaksın. Bu içe dönüş sürecinin ardından sosyal çevreni ve dostluklarını da derin bir ruhsal süzgeçten geçireceksin. Hayatında sadece kalabalık yaratan yüzeysel bağları tamamen geride bırakıp, ruhunun dönüştüğü yeni frekansa uyum sağlayan gerçek yol arkadaşlarıyla yürümeye başlayacaksın. Rüyalarına ve sezgilerine güven.

Oğlak

Ait hissettiğin dostlukları, toplulukları, gelecek hayallerini ve sosyal çevreni büyük bir yeniden yapılandırma sürecinden geçirme vakti geldi. Venüs retrosu, sırf alışkanlıktan veya geçmişten geldiği için hayatında tuttuğun insanlarla arandaki gerçek bağın derinliğini tartmaya çağırıyor. Kalabalıklar içindeki sahte sadakatler ve gizli rekabetler açığa çıkabilir, ruhunu yoran tüm yorucu ilişkileri geride bırakabilirsin. Gerçek arkadaşlıkların ise derinleşebilir. Toplum önündeki duruşunu ve kariyer hedeflerini besleyen asıl motivasyonlarını fark edebilir, hayallerin için yeni planlar yapabilirsin.

Kova

Dış dünyadaki başarı algını, kariyerini ve toplumsal statünü yönlendiren asıl gücün ne olduğunu keşfetmek üzere derin bir yola çıkıyorsun. Venüs retrosu kariyer hedeflerinin veya gelecek hayallerinin ardında yatan konuları tüm çıplaklığıyla önüne sermeye hazırlanıyor. Başkalarının beklentileriyle şekillenmiş tüm hedeflerinden yavaş yavaş özgürleşmeye hazırlanıyorsun. Çalışmaların, yaratıcılığın bu döngüde daha görünür veya etkili hale gelebilir. Ruhuna daha iyi gelen bir yol seçebilirsin.

Balık

İnandıklarını sorgulayacağın, uzaklaşmak, özgürleşmek isteyeceğin bir döngüye başlıyorsun. Bu döngüde; hayata bakış açını değiştireceğin olaylar, deneyimler, seyahatler yaşayabilirsin. Eğitim, hukuk, yurtdışı konuları, uzak bağlantılarına dair meseleler gündemine gelebilir. Bir konuda ilahi adaletin gerçekleştiğine şahit olabilirsin. Dönüşüm derinleştikçe ortak kaynaklar, duygusal bağlılıklar ve güven konuları su yüzüne çıkabilir. Seni durduran bağlardan arınabilir, bütçeni yeniden planlayabilirsin.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyildizi