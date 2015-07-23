Patatesli ve tulum peynirli pankek tarifi

Sabah kahvaltısında uygulayabileceğiniz güzel bir alternatif; patatesli ve tulum peynirli pankek!

Pankeki her zaman tatlı niyetine yiyoruz ancak bu tarif tuzlu bir pankek! Sabah kahvaltısı, brunch veya akşam yemeğinde bile uygulayabileceğiniz bu pratik tarif oldukça lezzetli.

Malzemeler:

4 adet orta boy patates

1 yumurta

3 yemek kaşığı un

6 adet taze soğan

Yarım demet maydonoz

Karabiber, tuz, pul biber

100 gr. tulum peyniri

Servis için:

Süzme yoğurt

Yapılışı:

Patatesleri tuzlu suda haşlayın ve püre haline getirin. Tamamen soğuduktan sonra yumurtayı çırparak püreye ilave edin. Maydonoz ve taze soğanı çok ince şekilde doğrayın. Geriye kalan tüm malzemeleri de harmanladıktan sonra karışımı yoğurun. Tavayı orta ateşte kızdırın ve hafif yağ gezdirin. İstediğiniz büyüklükte parçalar alın ve elinizle düzleştirip tavaya yerleştirin. Alt üst yaparak her iki tarafını kızarttıktan sonra isteğe göre süzme yoğurtla servis edin.