Minestrone: Bir İtalyan çorbası

Minestrone nasıl yapılır?

İpek Bozkurt'tan bol sebzeli, ferah bir çorba tarifi.

Malzemeler:

2 mor havuç

1 havuç

1 büyük patates

1/2 küçük kereviz

6-7 yeşil fasulye

1 avuç bezelye

1 kırmızı soğan

1 büyük salatalık

1 pırasa

1 parça balkabağı

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 dilim dana bacon

Tuz & karabiber

Su (yeterince)

1 limon kabuğu rendesi (servis ederken)

Yapılışı:

Bütün sebzeler küçük parçalar halinde doğranır. Soğan ince kıyılır, bacon minicik kesilir.

Kızdırılan zeytinyağında soğan ile dana bacon hafif pişirilir. Ve bunun üzerine bütün sebzeler konur, tuz ve biberi ekilir, üzerini örtecek kadar su ilave edilir, kısık ateşte sebzeler tamamen yumuşayana kadar pişirilir. İhtiyaca bağlı olarak pişirme sırasında su eklenebilir.

İstenirse sebzeler içinde bütün olarak, istenirse de el blenderi ile çekip, üzerine biraz sızma zeytinyağı gezdilirip, ardından da limon kabuğu rendelenerek sıcak olarak servis edilir.