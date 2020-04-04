Havuç ezmesi tarifi

İpek Bozkurt'tan havuç ezmesi tarifi...

Malzemeler (6 kişilik)

500 gr havuç posası

1 adet soğan

3-4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı su

1 çay kasığı zerdeçal

1/2 çay kaşığı zencefil

1 tutam acı biber

1 çay kaşığı dövülmüş kişniş

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 tutam taze kişniş yaprağı

Tuz

Yapılışı

1 kaşık zeytinyağı ve 2 kaşık suyun içinde, doğranmış soğan yumuşayana kadar kısık ateşte, rengi kararmayacak şekilde pişirilir. Üzerine havuç posası eklenir, baharatları ve tuzu konup, tencerenin ağzı kapalı olarak çok kısık ateşte 15 dakika pişirilir. İçine şeker eklenir ve altı kapatılıp soğumaya bırakılır. Soğuyan baharatlı havuç, el mikseri ile arda kalan zeytinyağı bir sicim gibi dökülerek, istenen kıvamı alana kadar karıştırılır. Üzerine kıyılmış taze kişniş serpiştirilir. Kızarmış ekmek dilimleri ile servis edilir.