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Beğendili köfte

Mutfağımızın en lezzetli yemeklerinden biri olan beğendili köfteyi Müjgan Yurtseven tarifiyle deneyin!

Beğendili köfte
Giriş: 21 Ağustos 2026, Cuma 00:00
Güncelleme: 21 Ağustos 2026, Cuma 00:00

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler

Köftesi için;

300 gr dana döş kıyma

1 küçük kuru soğan, rendelenmiş

1 diş sarımsak, ezilmiş

1 yemek kaşığı zeytinyağı

7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış

1 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

Beğendisi için;

4 - 5 adet patlıcan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

Yarım çay kaşığı muskat

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıcak süt, 100 ml

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı

  • Köfte malzemelerini geniş bir kaba alarak iyice yoğurun, köfte şekli verip buzdolabında dinlendirin.
  • Beğendisi için patlıcanları közleyip kabuklarını soyarak doğrayın. Tereyağını tavaya alın, kısık ateşte yağ eriyince unu ekleyip 2 - 3 dakika kavurun. Patlıcanları ekleyip 3 - 4 dakika kavurduktan sonra peynir, muskat ve tuzu ilave ederek peynir eriyene kadar sürekli karıştırın. En son sütü ekleyip karışım homojen hale gelene kadar karıştırıp ocağı kapatın.
  • Köfteleri ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek açık ateşte her iki tarafını kızartın, kızaran köfteleri kenara alarak tavaya 1 çay kaşığı toz biber ilave edip karıştırın ve ocağı kapatın.
  • Beğendiyi servis tabaklarına yayarak üzerine kızarmış köfteleri sıralayın, tavada kalan biberli yağı üzerlerine gezdirin. Dilerseniz üzerlerine doğranmış maydanoz serpiştirin.

Kısa bir not;

Beğendiyi önceden hazırlayıp servis öncesi ısıtabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…

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