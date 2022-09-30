Çikolatalı fındıklı üzümler

Çocuklarla ya da büyümeyen çocuklarla birlikte eğlencelik aktivite olarak yapabileceğiniz nefis lezzeti deneyin derim...

Kısa bir not: Bu tarifte Bodrum'da Veli amcanın minik bağından getirdiğim orada Gelin Duvağı, İstanbul'da market ve pazarlarda Rose Globe olarak adlandırılan üzümleri kullandım. Razaki veya başka cins büyük boy üzümlerle yapabilirsiniz.

Servis: 45 - 50 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

45 - 50 adet iri boy üzüm

130 gr bitter çikolata + 2 yemek kaşığı süt

1 su bardağı fındık kırıntısı

Yapılışı:

*Üzümleri saplarında kopartıp yıkadıktan sonra tamamen kurumaları için temiz bir mutfak havlusu üzerine serin.

*Çikolataya sütü ekleyip benmari usulü eritin.

*Tepsiye pişirme kağıdı serin, üzümlerin tamamına kürdan saplayıp hazırda bekletin. Kürdana batırdığınız üzümleri önce yarısına kadar eritilmiş çikolataya, sonrasında bekletmeden fındık kırıntısına batırarak tepsiye sıralayın. Buzdolabında bir saat beklettikten sonra çikolatalı üzümler yemeye hazır hale geliyor.

*Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...