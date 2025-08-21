Sebzeli noodle

Renkli sebzelerle harmanlanan noodle, hem pratik hem de sağlıklı bir lezzet sunuyor!

Sebzeli noodle
Yaşam
Giriş: 21 Ağustos 2025 23:54 Güncelleme: 22 Ağustos 2025 00:13
Tarif defterimden;

Mevsimindeki sebzelerle kolaylıkla yapabileceğiniz bol sebzeli noodle vegan beslenenler için de alternatif lezzet olabilir...


Servis: 5 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 5 + 15 dakika


Malzemeler:

  • 4 lt su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket noodle (Çin eriştesi), 350 gr

———————-

  • 1 orta boy havuç
  • 2 orta boy kabak
  • 1 kapya biber
  • 2 dolmalık biber
  • 150 gr soya filizi
  • 1 yemek kaşığı taze zencefil, rendelenmiş
  • 4 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 yemek kaşığı susam
  • 15 sap taze soğan, 4 - 5 cm uzunluğunda doğranmış
  • 3 - 4 yemek kaşığı soya sosu

Üzerine;

  • 8 - 9 dal frenk soğanı veya taze soğanın yeşil bölümleri, incecik doğranmış




Yapılışı:

*Havuç, kabak ve biberleri jülyen olacak gibi doğrayın (ince uzun çubuk şeklinde).


*Suyu büyük bir tencereye alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve noodle ı ekleyin, paketin üzerindeki pişirme önerisine göre 3 - 5 dakika haşlayıp süzgeçe aktarın (haşlama suyundan yarım su bardağı ayırın).


*Zeytinyağını vok tavaya aktarın, açık ateşte yağ ısınınca doğranmış havuç, kabak ve biberleri ilave edin, sebzelerin renklerini korumaya dikkat ederek soteleyin. Soya filizini ilave edin ve 2 - 3 dakika soteledikten sonra sarımsak, susam, zencefil ve doğranmış taze soğanları ekleyin, soğanlar hafifçe yumuşamaya başlayınca soya sosu, haşlanan noodle ve haşlama suyundan yarım bardak kadar sebzelerin üzerine alın. Alttan üste doğru karıştırarak 3 - 4 dakika sonra ocağı kapatın. Servis kaselerine pay ederek üzerlerine doğranmış ince doğranmış frenk soğanı veya taze soğanı serpiştirin.


Kısa bir not;

*Soya sosu çok tuzlu olduğundan damak tadınıza göre kontrollü ekleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




