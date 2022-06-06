Yoğurt mayalar gibi dinlendirildiği için bu adı alan İncir Uyutması, geleneksel lezzetlerimiz içinde özel bir yere sahip. İşte tarifi;

Servis: 5 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

600 ml süt

10 adet incir, 250 gr.

Üzerlerine;

2 incir

1 yemek kaşığı Antep fıstığı

Yapılışı:

İncirleri 15 - 20 dakika sıcak suda bekletip sularını süzdürerek kurulayın ve minik küpler halinde doğrayın.

Diğer tarafta sütü orta boy bir tencereye aktarın, kısık ateşte yoğurt mayalama ısısına gelene kadar ısıtın (mutfak termometreniz varsa 46 - 47 derecede), bekletmeden incirleri ekleyip püre haline gelene kadar blenderden geçirin ve kaselere pay edin. Kaselerin üzerlerine temiz bir mutfak havlusu serip oda ısısında 2 -3 saat dinlendirin. Bu süre sonunda buzdolabına kaldırın ve 3 saat kadar soğumaya bırakın.

Üzerlerini incir dilimleri ve Antep fıstığıyla süsleyerek soğuk olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...