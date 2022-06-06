Yoğurt mayalar gibi dinlendirildiği için bu adı alan İncir Uyutması, geleneksel lezzetlerimiz içinde özel bir yere sahip. İşte tarifi;
Servis: 5 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
600 ml süt
10 adet incir, 250 gr.
Üzerlerine;
2 incir
1 yemek kaşığı Antep fıstığı
Yapılışı:
- İncirleri 15 - 20 dakika sıcak suda bekletip sularını süzdürerek kurulayın ve minik küpler halinde doğrayın.
- Diğer tarafta sütü orta boy bir tencereye aktarın, kısık ateşte yoğurt mayalama ısısına gelene kadar ısıtın (mutfak termometreniz varsa 46 - 47 derecede), bekletmeden incirleri ekleyip püre haline gelene kadar blenderden geçirin ve kaselere pay edin. Kaselerin üzerlerine temiz bir mutfak havlusu serip oda ısısında 2 -3 saat dinlendirin. Bu süre sonunda buzdolabına kaldırın ve 3 saat kadar soğumaya bırakın.
- Üzerlerini incir dilimleri ve Antep fıstığıyla süsleyerek soğuk olarak servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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