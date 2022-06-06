İncir uyutması

İncir ve süt ile pratik bir şekilde hazırlanan geleneksel tatlılarımızdan biri olan İncir Uyutması tarifi, Müjgan Yurtseven'den...

İncir uyutması
Yaşam
06 Haziran 2022 09:34 Güncelleme: 06 Haziran 2022 09:34
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Yoğurt mayalar gibi dinlendirildiği için bu adı alan İncir Uyutması, geleneksel lezzetlerimiz içinde özel bir yere sahip. İşte tarifi;


Servis: 5 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

600 ml süt

10 adet incir, 250 gr.


Üzerlerine;

2 incir

1 yemek kaşığı Antep fıstığı


Yapılışı:

  • İncirleri 15 - 20 dakika sıcak suda bekletip sularını süzdürerek kurulayın ve minik küpler halinde doğrayın.

  • Diğer tarafta sütü orta boy bir tencereye aktarın, kısık ateşte yoğurt mayalama ısısına gelene kadar ısıtın (mutfak termometreniz varsa 46 - 47 derecede), bekletmeden incirleri ekleyip püre haline gelene kadar blenderden geçirin ve kaselere pay edin. Kaselerin üzerlerine temiz bir mutfak havlusu serip oda ısısında 2 -3 saat dinlendirin. Bu süre sonunda buzdolabına kaldırın ve 3 saat kadar soğumaya bırakın.

  • Üzerlerini incir dilimleri ve Antep fıstığıyla süsleyerek soğuk olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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