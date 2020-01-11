Tam buğday unlu kırıntı “crumble” turta

İpek Bozkurt'tan tam buğday unlu kırıntı “crumble” turta tarifi...

Malzemeler (4 kişilik)

Tam buğday unlu crumble hamuru:

1,5 su bardağı tam buğday unu (210gr)

1/2 su bardağı tereyağı (120gr)

2/3 su bardağı şeker (70gr)

1 çay kaşığı vanilya

Armut & portakal harcı:

1/2 çay kaşığı vanilya ekstresi

1/2 çay kaşığı tarçın

2 çorba kaşığı muscovado şeker (veya esmer şeker)

3 adet portakal

3 adet armut

Yapılışı:

Fırın 175°C’ye ısıtılır. Bu sırada tekli fırın kapları ya da 1 büyük payreks bol tereyağı ile yağlanır. Soguk tereyağı küpler halinde doğranır. Eğer mutfak robotu kullanılıyorsa haznesinde tereyağı, un, şeker ve vanilya konarak hızlı bir şekilde un ufak edilir. Eğer elde yapılıyorsa hamur, tereyağı yine küçük parçalar halinde doğranacaktır ve diğer malzemeler parmakların ucu ile yedirilecektir. Armutlar küpler halinde kesilir, portakal dilimlenir, muscovado şeker, vanilya ve tarçın ile karıştırılır. Önceden yağlanmış fırın kabunın dibine yayılır, üzerine crumble hamuru da konup fırınlanır. Ortamala üzeri kızarınca fırından çıkarılır ve 10-15 dakika ılınmaya bırakılır. Üzerine pudra şekeri serperek veya dondurma ile birlikte servis edilir.

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