Portakal tatlısı nasıl yapılır?

İpek Bozkurt'tan portakal tatlısı tarifi...

Portakal tatlısı için malzemeler (6 kişilik)

6 adet sert portakal

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 çubuk vanilya

Ceviz

Tarçın

Yoğurt kreması için malzemeler:

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1/2 su bardağı süt kreması

Portakal tatlısı yapılışı

Portakal bütün olarak kullanılır. İlk iş kabukları iyi bir şekilde yıkanır. Yıkanan portakalların sap başı kesilir üzerine bir kürdan yardımıyla delikler açılır ve 4’e bölünür. Çok geniş olmayan ama yüksek bir tencerenin içinde su ile şeker ve ortadan ikiye ayrılmış vanilya çubuğu kaynama noktasına getirilir. Portakallar bu şurubun içine atılır ve 1-1,5 saat kadar zaman zaman çevirerek ve üzerine şuruptan gezdirerek yumuşayana kadar pişirilir. Tencere ateşten alınır ve portakallar surubun içinde soğumaya bırakılır.

Yoğurt kreması için

Bir kasenin içinde soğuk krema, süzme yoğurt ve pudra şekeri pürüzsüz olana kadar çırpılır. Servis ederken, portakalların ortalarına ceviz, yoğurtlu krema, şurup ve tekrar ceviz içi konur, üzerine tarçın serpilir.