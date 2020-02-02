Portakal tatlısı

Portakal bütün olarak kullanılır. İlk iş kabukları iyi bir şekilde yıkanır. Yıkanan portakalların sap başı kesilir üzerine bir kürdan yardımıyla delikler açılır ve 4’e bölünür. Çok geniş olmayan ama yüksek bir tencerenin içinde su ile şeker ve ortadan ikiye ayrılmış vanilya çubuğu kaynama noktasına getirilir. Portakallar bu şurubun içine atılır ve 1-1,5 saat kadar zaman zaman çevirerek ve üzerine şuruptan gezdirerek yumuşayana kadar pişirilir. Tencere ateşten alınır ve portakallar surubun içinde soğumaya bırakılır.
Bir kasenin içinde soğuk krema, süzme yoğurt ve pudra şekeri pürüzsüz olana kadar çırpılır. Servis ederken, portakalların ortalarına ceviz, yoğurtlu krema, şurup ve tekrar ceviz içi konur, üzerine tarçın serpilir.
nefisbir tatlı görünüm çok hoş masalarımızı süsleyebilecek misafirlerimize zevkle servis edebiliriz .teşekkürler ipekCevapla