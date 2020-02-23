Elmalı ve kişnişli kurabiye

İpek Bozkurt annesinin elmalı ve kişnişli kurabiye tarifini paylaştı...

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Elmalı ve kişnişli kurabiye

Malzemeler

Hamuru için:

  • 2,5 su bardağı un
  • 3 çorba kaşığı toz şeker
  • 2 çorba kaşığı yoğurt
  • 1 kahve fincanı zeytinyağı
  • 3 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1/2 çay kaşığı karbonat
  • 1/2 çay kaşığı tuz


 

Elmalı harç için:

  • 2-3 adet elma
  • 1-2 kahve fincanı ceviz içi
  • 4 çorba kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı zencefil tozu
  • 1 tatlı kaşığı kişniş (toz)

 

 

Yapılışı: Fırın 180°C’ye ısıtılır. Hamur için, karbonat, un,tuz ve kabartma tozu birlikte elenir ve içine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, un, şeker, zeytinyağı, yumurta sarısı ve yoğurt eklenerek yoğrulur. Bir streç filme sarılarak 30 dk kadar buzdolabında dinlendirilir. Hamur kıvamı “kulak memesi” diye tabir edilen şekilde olmalıdır, un miktarı eksilip çoğalabilir. Elmalı harç için, elmaların kabukları soyulur ve çok küçük şekilde dilimlenir. Bir tavanın içinde az tereyağı eritilir, içine ceviz hariç tüm harç malzemeleri konur, çok az su eklenerek yumuşayana kadar pişirilir. Soğuduktan sonra dövülmüş ceviz içi ile karıştırılır. Kurabiye hamuru hafif unlu zemin üzerinde 2-3 mm yüksekliğinde açılır ve bir bardak ya da bisküvi kesme aletiyle yuvarlak şekilde kesilir. Ortalarına soğumuş elma harcından konur ve yarım daire şeklinde kapatılır. Ve içinde yağlı kağıt olan bir tepsiye konarak üzerleri hafif kızarana kadar fırında pişirilir. Soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serperek servis edilir.

 

 

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    26 Aralık 2014 Cuma 06:34

    gerçektande harika bir tarif yumurtaın yanlızca sarısı konuyor daha bikıyır kıyır oluyor enfes.

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