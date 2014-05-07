Çikolatalı pankek nasıl yapılır?

İpek Bozkurt'tan çikolatalı pankek tarifi...

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Çikolatalı pankek

Malzemeler (8-10 adet)

  • 150 g un
  • 1,5 çorba kaşığı şeker
  • 2 çorba kaşığı kakao
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı bikarbonat
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1 yumurta
  • 1,5 su bardağı süt
  • Vanilya ekstresi
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 50 g bitter çikolata
  • Mascarpone peyniri
  • Maple syrup (akça ağaç şurubu)
  • Sıvı yağ tavayı yağlamak için    

 

 

Çikolatalı pankek yapılışı  

Un, kakao, kabartma tozu, bikarbonat bir elekten geçirilir. Bu tozlar karışımına vanilya ekstresi, şeker ve tuz da eklenir. Tereyağı eritilir ve ılınmaya bırakılır. Bir el blenderı yardımı ile sıvı yağ hariç bütün malzemeler, hiç pürüz kalmayacak şekilde karıştırılır. Boza kıvamında olması gerekir, ihtiyaç duyulursa süt miktarı artırılır veya azaltılır. İçine bitter çikolatanın rendesi de eklenir. Bir tavanın içinde sıvı yağ kızdırılır ve içine pankek karışımından bir küçük kepçe dökülüp, tava hafif oynatılarak genişlemesi sağlanır. Hamurun üzerinde baloncuklar çıkmaya başladığı zaman bir stapul ile alt-üst edilir. Her iki yüz de piştikten sonra ılık olarak üzerine mascarpone, maple syrup veya arzuya bağlı herhangi başka bir sos konarak servis edilir.  

 

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