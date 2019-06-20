21 Haziran yaz gündönümü nedir?

21 Haziran tarihinde gerçekleşen yaz gündönümünde, Yengeç Dönencesi güneş ışınları dik açı ile gelir yani yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi bugündür.

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Bugün en uzun gün, iyi değerlendirin!

Yaz gündönümü, güneş ışıklarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez 21 Haziran'da dik geldiği andır.

 

Bu günde Kuzey Yarıküre'de en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, Güney Yarıküre'de en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde Kuzey Yarıküre'de yazın, Güney Yarıküre'de kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

 

Gündönümleri ve ekinoks tarihleri

21 Mart (Ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey Yarımküre'de ilkbahar başlarken Güney Yarımküre sonbahara girer.

 

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarım Küre'de yaz başlarken Güney Yarımküre'de kış başlar.

 

23 Eylül (Ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

 

21 Aralık (Kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede kış başlarken güney yarım kürede yaz başlar.

 

Peki 21 Haziran'da neler yapılabilir?

  • Alışveriş yapın. Bugüne özel pek çok mağazada indirim var. 
  • Kitabınızı, kahvenizi yanınıza alın ve parka gidin.
  • Güneşin batışını izleyin.
  • Kendinizi bir tatlı ile şımartın.
  • Sırtüstü uzanın ve gökyüzüne bakın.
  • İçinizi kıpır kıpır edecek şarkılar dinleyin!

 

Sıra dışı doğa olayları
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Su altı buz sarkıtı Bu sarkıtlar deniz altında kristal gibi görünürler. Denizin tuzlu suyu buzulun üstüne çıkıp tekrar geri sızdığında oluşan bu muhteşem görüntü, sadece düşük sıcaklık olan yerlerde oluşabilir. Bu yüzden de bu sarkıtlar sadece kuzey ve güney kutbu etrafındaki okyanuslarda gözlemlenebilir. 

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