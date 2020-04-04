İnsanlık tarihinin en şanslı 11 kişisi

İnanılmaz derecede şanslı 11 insanı merak ediyor musunuz?

Bazen kesinlikle mümkün görünmeyen, tesadüfi olduklarına inanması güç olan olaylara tanıklık ederiz. Sanki birisi bu olayları, belirli bir yolda gelişecek şekilde tasarlamış gibidir.

Lena Påhlsson

Lena Påhlsson, 16 yıl önce kaybolan nişan yüzüğünü bahçesindeki sebzeleri toplarken buldu. Yüzüğün içinde bir havuç büyümüştü; yüzük, havuçla birlikte yüzeye çıktı.

Steve Flaig

Steve, annesiz büyüdü; yıllar boyunca aradı onu. Ama anlaşılan o ki yanlış soyadını araştırıyormuş. Bir rastlantı, annesini bulmasına yardım etti. Steve, büyük bir mağaza zincirinde çalışmaya başladı ve patronuna mücadelesinden bahsetti. Patronu, annesinin soyadını hatırladı. Şu işe bakın ki annesi de aynı zincirin farklı bir mağazasında çalışıyormuş.

Virginia Fike

Virginia, piyango biletlerinde daima aynı sayı kombinasyonunu kullanıyormuş. İlk sayı, ebeveynlerinin evli kaldıkları yılların sayısı, ikincisi ise evlendikleri yıldaki yaşlarıymış. 2012 yılında, aynı sayılarla 2 bilet aldı ve her birinden birer milyon dolar kazandı.

Tsutomu Yamaguchi

Tsutomu Yamaguchi, Japonya’daki nükleer saldırıların ikisinden birden kurtulan tek insandır. Nükleer saldırı olduğunda, Hiroşima’da bir iş gezisindeymiş – patlamadan yalnızca 3 kilometre ötede. Ciddi bir şekilde yanmıştı; ama durumu iyiydi. 3 gün sonra, Nagasaki’deki işyerine döndü ve ikinci patlama ile karşılaştı.

Harrison Odjegba Okene

Harrison Odjegba Okene, bir gemide aşçı olarak çalışıyordu. Gemi batmaya başladığında, banyodaydı ve zamanında dışarı çıkamadı. Neyse ki bir tür hava torbasının oluştuğu makine dairesine girebildi. Kurtarma ekipleri, Harrision’u üç günün sonunda bulabildiler; on iki kişilik ekipten hayatta kalan tek kişi oydu.

Joan Ginther

Resimdeki kadın, 5.4 milyon dolarlık piyango biletini Joan Ginther’e sattı. Joan, 10 yıl sonra 2 milyon dolar, 3 yıl sonra ise 3 milyon dolar daha kazandı. Son olarak da 2008 yılında, 10 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi yakaladı.

Juliane Koepcke

Juliane Koepcke, 1971 yılında, Amazon nehrinin üzerinde gerçekleşen bir uçak kazasından sağ çıktı. 17 yaşındaki kız, uçaktan sayısız yara ve kesikle çıktı. Juliane, kazadan sonra, birkaç gün boyunca, vahşi hayvanlarla birlikte ormanda yaşamak zorunda kaldı – yerliler tarafından kurtarılana dek. Juliane, uçaktan sağ çıkan tek kişiydi.

Maarten de Jonge

Hollandalı profesyonel yarış bisikletçisi Maarten de Jonge, Malezya havayollarından iki bilet rezerve etti; ama son anda rezervasyonları iptal etti. Uçaklardan biri Hint okyanusunda bir yerlerde kayboldu; diğerinin ise 2014 yazında faaliyeti durduruldu.

Reshma Begum

Reshma Begum, 18 katlı binalardan oluşan bir fabrikada terziydi. Patlamadan sonra hayatta kalacak kadar şanslıydı; ancak molozların altında kapana kısıldı. Neyse ki kurtarma ekipleri tarafından bulunana dek, 17 gün boyunca hayatta kalmasına yetecek su ve yiyecek bulabildi.



Frane Selak

Frane Selak, bir tren göle düştüğünde ilk kez ölümden kurtulan Hırvat bir müzik öğretmeniydi. Sonrasında bir trafik kazasından kurtuldu, uçaktan düşüp bir saman yığınının üzerine indi – 19 yolcu trajik bir şekilde ölürken. Birkaç küçük trafik kazasından da canlı çıktı. Son olarak da piyangodan yaklaşık 1 milyon dolar kazandı.

Mary Grams

Kanadalı Mary Grams, 13 yıl önce tarlada düşürdüğü elmas nişan yüzüğünü tarladan taze koparılan bir havuca takılı buldu. 84 yaşındaki Mary Grams ise yıllar boyunca yüzüğü kaybettiğini oğlu dışında herkesten gizlemişti. Kendisine daha ucuz bir yüzük almış ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmişti.