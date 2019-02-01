Yumurta kabuğunun mucizeleri

Yumurtayı kırıp, kabuğunu hemen çöpe mi atıyorsunuz? Atmayın.

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Yumurta kabuğunun mucizeleri

Yumurtanın kabuğu da en az kendisi kadar faydalı. İşte yumurta kabuğunun farklı kullanım alanları:

 

Yüz maskesi:

Yumurta kabuklarını ezin ve bir yumurta akı ile karıştırın. Bu karışımı yüzünüze sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Kuruduktan sonra ılık suyla yüzünüzü temizleyebilirsiniz.

 

 

Boruların tıkanmasını engeller

Yumurta kabuklarınızı lavabonuzun süzgecinin üstüne yerleştirin. Yerleştirdiğiniz kabuklar tıkanmaya sebep olacak katı maddelerin süzgeçten geçmesine engel olacaktır.

 

 

Tencere - çaydanlık temizleme:

Yumurta kabuklarınızla tencere ve çaydanlık diplerini temizleyebilceğinizi biliyor muydunuz? Bu işlemi yaparken bulaşık sabunu da kullanabilirsiniz.

 

 

Çiçeklerinizin toprağına yerleştirin

Yumurta kabukları kalsiyum ve diğer mineraller bakımından zengindir, bu nedenle çiçeklerinizin toprağına yerleştireceğiniz yumurta kabukları gübre etkisi yaratacaktır.

 


 

Kahvenin acısını alır

Makine kahvesinden acımtırak bir tat alıyorsanız, makinenizin kahve koyduğunuz bölümüne bir yumurta kabuğu yerleştirin bu sayede aldığınız acı tat yok olacaktır.

 

 

Çamaşırı beyazlatır

Yumurta kabuklarını bez bir torbaya koyun ve beyazlarla birlikte çamaşır makinesine atın. Beyazlarınızın daha beyaz olduğunu göreceksiniz.

 

 

Kaşıntılara iyi gelir

Elma sirkesi ve yumurta kabuğu ile yapacağınız karışımın kızarıklıklara ve kaşıntılara iyi geldiği biliniyor.

 

 

Yumurta kabuğundan saksı

Yumurta kabuklarından minik saksılar yapmak aklınıza gelmiş miydi?

 

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