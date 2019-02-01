Yumurta kabuğunun mucizeleri

Yumurtanın kabuğu da en az kendisi kadar faydalı. İşte yumurta kabuğunun farklı kullanım alanları:
Yumurta kabuklarını ezin ve bir yumurta akı ile karıştırın. Bu karışımı yüzünüze sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Kuruduktan sonra ılık suyla yüzünüzü temizleyebilirsiniz.
Yumurta kabuklarınızı lavabonuzun süzgecinin üstüne yerleştirin. Yerleştirdiğiniz kabuklar tıkanmaya sebep olacak katı maddelerin süzgeçten geçmesine engel olacaktır.
Yumurta kabuklarınızla tencere ve çaydanlık diplerini temizleyebilceğinizi biliyor muydunuz? Bu işlemi yaparken bulaşık sabunu da kullanabilirsiniz.
Yumurta kabukları kalsiyum ve diğer mineraller bakımından zengindir, bu nedenle çiçeklerinizin toprağına yerleştireceğiniz yumurta kabukları gübre etkisi yaratacaktır.
Makine kahvesinden acımtırak bir tat alıyorsanız, makinenizin kahve koyduğunuz bölümüne bir yumurta kabuğu yerleştirin bu sayede aldığınız acı tat yok olacaktır.
Yumurta kabuklarını bez bir torbaya koyun ve beyazlarla birlikte çamaşır makinesine atın. Beyazlarınızın daha beyaz olduğunu göreceksiniz.
Elma sirkesi ve yumurta kabuğu ile yapacağınız karışımın kızarıklıklara ve kaşıntılara iyi geldiği biliniyor.
Yumurta kabuklarından minik saksılar yapmak aklınıza gelmiş miydi?