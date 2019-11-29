O zaman şarkı söylemek lazım!

Şarkı söylemenin faydaları

Şarkı söylemenin inanılmaz faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Şarkı söylemeyi seven herkes, bu eylemin kendisini ne kadar iyi hissettirdiğini söyleyebilir. Şarkı söylemenin stresi azalttığı, ruh halinizi düzelttiği ve gününüze keyif kattığı bir sır değildir. Ama birçok farklı fiziksel, duygusal, sosyal ve psikolojik yararlarının farkında olmayabilirsiniz.

1. Endorfin ve oksitosin salgılanmasına yarıyor

Endorfin, coşku ve haz duygularını arttıran hormondur. Aynı zamanda ‘sarılma hormonu’ olarak bilinen oksitosin ise stres ve kaygıyı azaltır. Bu hormonların her ikisi de genel olarak daha iyi hissetmenize sebep olur ve hissedeceğiniz herhangi bir ağrıyı azaltabilir.

2. Beyin fonksiyonlarını arttırır

Çeşitli çalışmalar, şarkıcı ve müzisyenlerin daha yüksek IQ seviyelerine sahip olduğunu gösterir. Şarkı söylemek, genel olarak beyin fonksiyonlarını geliştirir ve biraz daha net düşünmenize yardımcı olabilir.

3. Daha uzun bir yaşam

Yale ve Harvard Üniversiteleri’nin ortak araştırmasına göre, koro şarkıcılığı sağlıklı zihin ve kalbe sebep oluyor ve bu da yaşam kalitesini arttırıyor ve ömrü uzatıyor.

4. Kan basıncını düşürür

Pek çok araştırma, şarkı söylemenin sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisinin kan basıncını düşürdüğünü gösterir.

5. Yüz kaslarını, diyaframı ve interkostal kasları geliştirir

Diyafram kullanarak şakı söyleme tekniği, karın ve sırt kaslarını güçlendirir. Şarkı söyleyerek aynı zamanda, daha canlı ve enerjik görünmenizi sağlayacak eşsiz bir yüz kas gelişimine de sahip olursunuz. Göğüs duvarı ve kaburga arasında çalışan kaslar olan interkostal kasları da aynı şekilde güçlendirebilirsiniz.

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6. Empati kurmanızı ve farklı kültürleri anlamanızı sağlar

Şarkı söylemek, kültürel farklılıklara rağmen tüm insanlıkla bağ kurabileceğinizi hissetmenize sebep olur. Farklı kültürlerden şarkılar söylemek, her çeşit insanla empati kurabilmenizi sağlar.

7. Akciğerleri geliştirir ve daha iyi bir duruş sağlar

Şarkı söylerken, daha iyi bir ses elde etmek için doğal olarak daha dik durursunuz. Aynı zamanda akciğer kapasitenizi geliştirir ve daha kolay nefes almanızı sağlar.

8. İnsanları bir araya getirir ve topluluk duygusu yaratır

Bir koro ya da bir grup insanla şarkı söylemek eğlendirici ve bağ kurmayı sağlayan bir aktivitedir. İnsanlarla ortak bir deneyim yaşamanızı sağlar. Koroda şarkı söylemenin, yetişkinlerde depresyonu önlediğine dair farklı araştırmalar bulunmaktadır.

9. Parkinson hastalarına yardımcı olur

Parkinson hastalığından muzdarip insanların şarkı söyleyerek daha iyi hissettiklerine dair çalışmalar vardır. Hastalarda vokal, yutma ve hatta denge kontrolünü artırabilir.

10. Hafızayı güçlendirir

Her favori şarkınızın sözlerinin tümünü hatırlayamasanız da şarkı söylemek hafızanızı genelde yapmadığınız şekilde kullanmanıza sebep olur. Bu da beyin fonksiyonlarınızı, yaş almanıza rağmen korumanız için faydalıdır.

11. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Şarkı söylemek kan basıncını düşürdüğü için daha düşük kortizol seviyelerine neden olur, stres ve kaygıyı önler. Bu da bağışıklık sisteminiz üzerinde olumlu sonuçlar doğurur.

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