İster kendi kendinize mırıldanın, ister elinize bir mikrofon alın: Şarkı söylemek her halükarda size iyi gelecek. Şarkı söylerken vücudumuzda meydana gelen değişiklikler, başta stresi azaltması olmak üzere, pek çok şifalı etkiye neden oluyor. Bu nedenle uzmanlar, ister profesyonel ister amatör olarak olsun, ister kendi kendinize ister topluluk içinde olsun, düzenli olarak şarkı söylemenin düzenli egzersiz yapmak gibi faydalı olabileceğini söylüyor. Şarkı söylemek yalnızca psikolojik olarak rahatlatmıyor, fiziksel olarak da daha iyi hissetmenize yardımcı oluyor.

Derin bir nefes alıp şarkı söylemeye başladığınızda:

Egzersiz yaparken olduğu gibi, şarkı söylerken de endorfin hormonu salgılamaya başlıyorsunuz. Vücutta bir ağrı kesici gibi çalışan endorfin, mutlu ve güvende hissetmemizi sağlıyor, modumuzu yükseltiyor.

Endorfinle beraber, oksitosin hormonu salınımınız da artıyor. Stres ve anksiyete üzerinde etkili olan oksitosin hormonu, vücudunuzu gevşetmenize yardımcı oluyor, depresyon ve yalnızlık duygusunu azaltıyor. Şarkı söylemek Alzheimer'ı önlemek için de faydalı.

Şarkı söylemek nefese de konsantre olmayı sağladığı için şarkı söylerken vücudumuza daha fazla oksijen giriyor. Özellikle üst vücuttaki majör kas gruplarını çalıştığı için akciğer ve kalp sağlığı da desteklemiş oluyor.

Vücutta salgılanan kortizol hormonu, şarkı söylerken azalıyor. Stres hormonu olarak da bilinen kortizol azaldığında, gerginliğimiz azalıyor ve bağışıklık sistemimiz güçleniyor.

Hep beraber şarkı söylemenin şifası

Koro halinde hep birlikte şarkı söylemek, insanlık tarihi kadar eski bir gelenek. Ritüeller, kutlamalar hatta yaslar bile bi ağızdan şarkılar söylenerek yaşanırdı ve hala bu alışkanlığımızı sürdürmeyi seviyoruz.

İsviçre’de Gothenburg Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, birlikte şarkı söyleyen kişilerin kalp atışlarının bir süre sonra senkronize olduğu ortaya çıkarıldı. Yani başkalarıyla beraber şarkı söylemek, topluca mutlu ediyor! Bir grupla beraber şarkı söylediğinizde, şarkı söylemenin bütün faydalarından topluca yararlandığımız için güven ve bağlılık duygularıyla sakinleşiyoruz.

Her güne bir şarkı

Günlük rutininize şarkı söylemeyi eklemek, gündelik stresi azaltmak için harika bir yöntem. Sabahları sesinizi açıp enerjinizi yükseltmek için, duş alırken, gece yatmadan önce, dostlarınızla bir araya geldiğinizde, her fırsatta şarkı söylemek, ses çıkarmak size iyi gelecek! Bilim, kaygı seviyesini azaltan 10 şarkıyı ortaya koydu.

GÜNCEL O zaman şarkı söylemek lazım!