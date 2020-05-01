Yatak odası nasıl düzenlenir?

Küçük bir planlama ile bütçenizi aşmadan odanıza taze bir görünüm kazandırabilirsiniz.

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Yatak odanızı yeniden düzenleyin

Odanız size ait bir vaha olmalı. Bunun içinde düzenleme işlemi rahat ve huzur veren bir yer olması açısından çok önemli. Dağınıklık ve etrafta olan gereksiz eşyalar odanın kullanımını zorlaştırır. Bazen basit bir düzenleme bile mekânda farklı bir his ve görünüm kazandırabilir. Küçük bir planlama ile bütçenizi de aşmadan odanıza taze bir görünüm kazandırabilirsiniz.

 

Yatak odanızı düzenlerken bunlara dikkat!

 

Sevmediğiniz eşyalarla vedalaşın

İstemediğiniz eşyalardan kurtulun veya ihtiyacı olanlara dağıtın. Yatak odalarında çok eşya olması sıklıkla yaşanan bir zorluktur. Düzenlenecek eşya sayısını minimize ettiğiniz takdirde odanız ile işiniz daha kolay olacaktır. Ayrıca gereksiz eşyaları atmak sizi daha da rahatlatır.

 

Sınıflandırma yapın

Sahip olduklarınızı kategorilere bölün ve her parça için en iyi yeri bulun. Mesela; kitaplarınızı üst üste koyun, aksesuarları bir tarafa, resimler veya çerçeveleri ise başka bir tarafa. Elinizde en fazla olanı belirledikten sonra onları nasıl düzenlemek istediğinize karar verin. Bu eşyaların kullanım sıklığını da göz önünde bulundurarak kullanıma hazır elinizin altında bulundurun.

 

Temizlik şart

Eşyaları odanıza getirmeden önce eski yerlerini iyice temizleyin. Hazır eşyalar yokken dolapları ve mobilyaları da olduğu yerden çıkarıp kapladıkları alanları da temizleyin. Düzenlemeye temizlikle başlamak her zaman daha işlevseldir.

 

Yatak odası düzenlerken Feng Shui'den faydalanın

Odanızın boşluklarının akışını sağlamak için Feng Shui öğretisini dikkate alın. Feng Shui odanızda uygulayabileceğiniz bir Çin öğretisidir. Feng Shui prensiplerine göre dağınıklığı yok edin ve 5 element- evren, metal, ateş, su ve ağaç dengesini sağlayın. Odanızda uygulayabileceğiniz diğer Feng Shui kuralları ise aynaların ve eşyaların oda içinde yerleştirilmesidir.

 

Düzenleyicileri kullanın

Düzenleme tekniklerinizi gardırobunuz, yatağınız ve çekmeceli dolabınız içinde uygulayın. Eşyalardan kurtulma yönteminiz dağınıklıkları bunların altında saklamaksa bundan vazgeçin. Çünkü dağınıklığın miktarı stres ve denge hissinizin bozulmasına neden olur. Dolaplarınızdaki dağınıklıkları toplamak için dolap içleri için satılan düzenleyicileri kullanabilirsiniz.

 

FENG SHUİ’YE GÖRE YATAK ODASI DÜZENLEMESİ

 

Yatak odası dekorasyonu nasıl olmalı?
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Yatak odası dekorasyonu

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