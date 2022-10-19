Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
19 Ekim 2022 Çarşamba

Sadeleşmen gerektiğini nereden anlarsın? 

Sade yaşamı savunduğum bir gerçek. Bundan bizzat ben çok fayda gördüğüm için istiyorum ki herkes faydalansın.


Daha sade bir yaşam sürmenin hep söylediğim 3 faydası var: Daha fazla alan, zaman ve paranın olması.



Alan, çünkü eşyalarımız azalıyor.


Zaman, çünkü daha az eşya daha kolay temizlik ve daha az sorumluluk


Para, çünkü gereksiz alışverişi bırakıyoruz.


Bunlar sizce de birer zenginlik kaynağı değil mi? Resmen eşyamızı azaltıyoruz ama zenginleşiyoruz. Üstelik böylece elimizdekilerin de kıymetini daha iyi anlıyoruz.


İyi görünmek istediğimizde imdadımıza koşan bir elbise, her şeye uyan bir çanta, ister günlük ister misafire uyan bir yemek takımı derken gerçekten işimize yarayan şeylerin keyfini çıkarmaya başlıyoruz.


Sadelik genellikle bir patlama noktasıyla da gelebiliyor. Tabii ki kimimiz okudukça cazibesine kapılıyoruz ama bazen de bu ev üzerime üzerime geliyor duygusuyla harekete geçiliyor.


Şu anda sadeliğin hiç aklından geçmediğini düşünelim. Bakalım aşağıdaki maddeler sana hitap edecek mi? Niki Brantmarkın bir İsveç yaşam felsefesi olan Lagom'u anlattığı kitabından evdeki eşyayı azaltman gerektiğini gösteren işaretlerinden hazırladım bu soruları.


  • Hiç kullanmadığın eşyalar için bütün bir dolabın ya da odan var mı? Ya da olmasını ister miydin?
  • Evde aradığın bir şeyi bulman beş dakikadan fazla sürüyor mü?
  • Eve misafir geleceği düşüncesi ya da habersizce gelmesiyle strese giriyor musun?
  • Eşyalarına bakıp bunu ne zaman neden aldım diye soruyor musun?

Bunlardan birine bile evet dediysen küçük çaplı bile olsa bir sadeleşme turuna ihtiyacın olabilir.


Hadi bugün eline bir kutu ya da sepet al ve evde bir tura çık. Dolap ya da çekmece içlerine girmeden etrafta o anda orada olmaması gereken neler var topla. Bazıları günlük dağınıklık olacaktır. Bazıları ise yeri olmadığı için oradan oraya konan eşyalar. Dağınıklık ise kimin dağınıklığı senin mi evde varsa başka bir bireyin mi buna bakmalı ve ev daha derli toplu olabilir mi herkese düşen görev ne konuşmalı. Ama bu eşyalar fazlalıksa ya da dolaplardaki fazlalıklar yüzünden kendilerine yer bulamadılarsa o zaman kendine bir alan belirleyerek oradan başla. Ben olsam kıyafetlerimden başlardım. Önümüz kış. Yazlıklar, baharlıklar yavaş yavaş ortalıktan kalkıyor. Onları kaldırmadan önce geçen yaz ve bu sonbahar neleri giydin nelere elin gitmedi ? Buradan başlamaya ne dersin?


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