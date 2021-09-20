Jalapeno turşusu nasıl yapılır?

Servis: 400 gramlık cam kavanozda

Hazırlama süresi: 10 dakika

Bekletme süresi: 10 gün

Jalapeno turşusu için malzemeler:

8 - 9 adet jalapeno biber

3 diş sarımsak

1 tepeleme çay kaşığı iri turşuluk tuz

150 ml beyaz üzüm sirkesi

100 ml sıcak su

Jalapeno turşusu yapılışı:

*Biberleri yıkayıp kurulayın, ince doğrayıp cam kavanoza yerleştirin. Aralara doğranmış sarımsakları sıkıştırın. Üzerine tuz, sirke ve kavanozu dolduracak kadar sıcak suyu ekleyin (yaklaşık 100 ml). Önceden sterilize edilmiş ve hiç kullanılmamış yeni kapak ile kapağını sıkıca kapatın. Oda ısısında yaklaşık 10 gün sonra turşunuz yemeye hazır hale gelecektir. İlk kullanımdan sonra sonra buzdolabına kaldırın.

*Buzdolabında yaklaşık üç ay bozulmadan saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...