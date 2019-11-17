Daha modern bir ev dekorasyonu için 4 kolay yol

Yaşam alanınıza modern bir dokunuş katmaya ne dersiniz?

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Modern bir ev dekorasyonu için 4 kolay yol

Dekorasyonunuzu daha modern bir görünüme kavuşturmanın 4 kolay yolunu bir araya getirdik. Üstelik bunun için köklü değişimlere ihtiyacınız yok. Birkaç küçük dokunuş, evinizin kusursuz görünmesi için yeterli olacak. İşte dekorasyona daha modern bir hava katmanın yolları...

 


Modern klasik mobilya

Kulağa tuhaf gelebilir ama bir mekanı yenilemek için atılacak ilk adım onu zamansız parçalarla doldurmaktır. Modern klasik mobilyalar, dekorasyona modern öğeler eklemek için yola çıkılacak en iyi noktadır. Bu parçalar, modası asla geçmeyecek formlarda çağdaş bir ruhu somutlaştırır. Evinizin en sevdiğiniz odasına bu tip mobilyalardan herhangi birini ekleyerek mekanınızı daha modern bir görüntüye kavuşturabilirsiniz.

 

 

Metalikler ekleyin

Metalik dokunuşlar modern dekorasyonun olmazsa olmazlarından. Sıcak bakır, altın ya da gümüş tonları, dekorasyonunuzda fark yaratmanız için yeterli olacaktır. En iyi sonuç için, üçünü birden kullanıp ilginç bir karışım yaratabilirsiniz. Doğru oranlar ve kombinasyon alana eklektik bir hava katacaktır.

 

Tekstilleri modern mobilyalarla karıştırın

Modern bir dekorasyon hedeflediğinizde kolay ve uygun fiyatlarla değişim için ev tekstiline odaklanabilirsiniz. Farklı kültürlerden gelen tekstillerini karıştırmak ve büyük mobilya parçaları ile estetik şekilde birleştirmek daha kolaydır. Üstelik bu parçalara ulaşmak ve satın almak için büyük paralar harcamanıza gerek kalmaz. İlerleyen zamanlarda evinizde yeniden değişiklik yapmak istediğinizde bir dolap yerine bir yastığı ortadan kaldırmak sizin için çok daha kolay olur.

 

Aydınlatma önemli

Doğru aydınlatma, modern bir dekorasyon çalışmasındaki en önemli dokunuştur. Kocaman avizeler, el işi lambaderler, çeşit çeşit renk ve şekilde aydınlatmalar… Örneğin, heykel formunda bir aydınlatma ünitesi modern bir dekorasyon için oldukça hoş bir tercih olabilir.

 

Modern yatak odası

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