Gardırop düzenlemenin kolay yolları
Birkaç küçük değişikliklerle derli toplu bir gardıroba sahip olabilirsiniz. İşte gardırobunuzu hızlı bir şekilde düzenlemenize yardımcı olacak öneriler...
Özellikle işe geç kaldığınızda ve ne giyeceğinize karar veremediğiniz sabahlarda çabucak dağılan bir dolabınız mı var? O halde aşağıdaki önerilerimize kulak verin!
Kıyafetlerinizi mevsimlere göre ayırın
- Yazlık ve kışlıklarınızı ayırın. Mevsimlere göre kullanmadığınız kıyafetlerinizi, vakumlu poşetlerede saklayabilirsiniz.
- Düzenli olarak giydiğiniz kıyafetlerinizi kolay erişilebilir bir şekilde sıralayın.
- Özel gecelerde ve davetlerde giydiğiniz kıyafetler için ayrı bir bölüm oluşturun. Bu kıyafetlerinizi temiz kalması için; özel kıyafetlerinizi giysi kılıfı ile saklayın.
- Kıyafetlerinizi renklerine ve desenlere göre dizmeye özen gösterin. Bu düzen, sabah işe gittiğinizde size pratiklik kazandıracaktır.
Kullanmadıklarınızı paylaşın
- "Bir ara giyerim" dedikleriniz dolabınızda en çok yer kaplayan kıyafetler arasında yer alıyor. Giymek istemediğiniz kıyafetlerinizi ayırın.
- Yıpranmış kıyafetlerinizi atmak istemiyorsanız; dolabınızda yer kaplamaması için vakumlu poşetlerde saklayabilirsiniz. En iyisi artık bu kıyafetlerle vedalaşın.
- Kullanmadığınız kıyafetlerinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Böylelikle dolabınızdaki fazlalıklardan kurtulmuş olursunuz.
- Bedeninize uygun olmayan kıyafetleri dolabınızdan çıkarın.
Dolap içi düzenleme önerileri
- Bez çantalar ve katlanabilir çamaşır sepetleri dolap içini düzenleyen organizerler arasında yer alır. Çantalarınızı ve kışlık kıyafetlerinizin bir bölümünü katlanabilir çamaşır sepetlerine koyup, dolap içerisinde saklayabilirsiniz.
- Kıyafet askılarını ihtiyacınıza göre kullanmaya özen gösterin. Askılara çok buruşmayacak kıyafetleri asın ve sonra bir araya getirin. Askıyla düzenlediğiniz kıyafetleri büyük bir poşetle birleştirin. Böylece askılığınızda diğer kıyafetlerinize yer açılmış olacak.
- Bazı aksesuarlarınızı kıyafet askılarında saklayabilirsiniz. Böylelikle dolabınızda fazladan yer açılmış olur.
- Eğer kıyafet dolabınız iki bölmeden oluşuyorsa; bir kısmını kışlıklara, diğer kısmını yazlıklara ayırabilirsiniz.
- Vakumlu poşetleri dolap içlerinde kullanmak; kışlık kazaklar, montlar, yünlü hırkalar için muhteşem bir saklama tüyosu. Mevsim geçişlerinde giymediğiniz kıyafetleri vakumlu poşetlerde saklayabilirsiniz.
- Kot pantolonlarınızı katlayıp dolaba koymak yerine rulo şeklinde sararak yerleştirebilirsiniz. Yerden tasarruf ettiğiniz gibi kot pantolonlarınızı seçerken de büyük rahatlık yaşarsınız.