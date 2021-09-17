Mürdüm erikli peynirli ballı milföy

Mürdüm eriği mevsimindeyken bu lezzetten mahrum kalmayın derim...

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

6 adet kare milföy hamuru

100 gr keçi büş peyniri

3 adet mürdüm eriği, yıkanıp kurulanmış

1 yumurta

2 yemek kaşığı bal

3 - 4 dal taze kekik

Yapılışı:

*Milföy hamurlarını buzluktan çıkartıp oda ısısına gelene kadar bekletin (çok fazla yumuşamamasına dikkat edilmeli!).

*Milföyler çözülene kadar bu arada erikleri ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartın. Peyniri altı eşit parçaya bölün. Milföylerin köşelerinde yaklaşık üçer cm kalacak gibi pay bırakıp çapraz olarak birer cm içerden kesin (görseldeki gibi).

*Milföylerin ortalarına peynir ve erikleri yerleştirip kestiğiniz bölümleri birbirinin üzerinden geçirerek kenarlarını çatal ile sabitleştirin. Eriklerin üzerlerine gelmemesine dikkat ederek kenarlara çırpılmış yumurta sürün.

*180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından alır almaz üzerlerine fırça yardımıyla bal sürün. Taze kekik yapraklarıyla süsleyin.

Kısa bir not;

*Keçi peyniri yerine krem beyaz peynir kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...